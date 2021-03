Chopper mostra le sue capacità in ONE PIECE 1007: il primo round va a lui

Durante la fase di Onigashima, Eiichiro Oda ha fatto brillare tutti i suoi personaggi in un modo o nell'altro. Anche quelli meno coinvolti finora come Nico Robin e Brook hanno trovato pane per i loro denti, e per questo all'appello mancava ormai solo Chopper. La renna ha dato prova delle sue capacità in ONE PIECE 1007.

Chopper è stato tenuto in disparte per lungo tempo a causa del virus sparso nel piano centrale da Queen. Il dottore della ciurma di cappello di paglia, che era lontano dalle battaglie da diverso tempo, è stato assorbito dalla creazione di una medicina insieme a Tristan e Miyagi. Ma ONE PIECE 1007 ha fatto terminare appena in tempo il procedimento, riportando Chopper al centro della scena.

L'ultimo dei Mugiwara mostra tutto ciò che ha imparato durante i due anni di timeskip, ma in particolare dimostra anche di essere in grado di ferire un gigante come Queen. Mentre Marco tiene bloccato l'all star di Kaido, Chopper mangia una delle Rumble Ball in suo possesso per usare il Monster Point. In questa versione, oltre ad annunciare a tutti di non essere un tanuki, scatenando una gag, assesta un poderoso schiaffo a Queen, ferendolo e facendogli perdere sangue dalla bocca.

E così anche Chopper entra in gioco in ONE PIECE, per di più contro uno dei soldati più forti di Kaido.