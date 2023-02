Choujin-X: un Choujin si aggira per Milano per il lancio del manga in Italia

A quasi due anni di distanza dalla pubblicazione del primo capitolo su Tonari no Young Jump, il manga Choujin X, firmato da Sui Ishida, autore del celebre Tokyo Ghoul, sta finalmente per arrivare in Italia. J-Pop ne ha infatti acquisito i diritti, e per promuovere l’arrivo del primo volume ha architettato delle misteriose apparizioni a Milano.

Proprio oggi, 27 febbraio 2023, infatti è possibile che diversi cittadini milanesi abbiano incontrato un individuo con un lungo becco, come se riprendesse un po’ i tratti di una maschera carasu tengu. Per chi non lo sapesse, si tratta di un Choujin, una creatura dalle immense abilità, superiore a quelle raggiungibili da un semplice essere umano. Questo è dovuto alla presenza nel suo organismo di una Super Cellula. Ovviamente la storia del mondo ha subito dei pesanti cambiamenti a causa dei Choujin, i quali hanno addirittura deciso di entrare in guerra con gli Umani.

Il caos generato da questi conflitti ha portato alla nascita di province autonome, tra cui si trova proprio Milano, sede della casa editrice Edizioni BD, di cui fa parte l’etichetta J-Pop. Una trovata simpatica, condivisa anche sui social attraverso il video che potete vedere in fondo alla pagina, per celebrare in qualche modo l’arrivo del primo volume del manga di Choujin X da noi, la cui uscita è prevista per il 1 marzo 2023. Se intanto volete avvicinarvi al nuovo universo ideato da Ishida, ricordiamo che3 sul sito di J-Pop è disponibile la preview del primo capitolo.

In caso abbiate già letto, o seguite, la serie, fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.