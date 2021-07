Choujin X, Sui Ishida non si ferma più: il manga torna il 29 luglio con il capitolo 5

Per essere un manga pubblicato a cadenza irregolare, Choujin X di Sui Ishida si sta rivelando estremamente costante con le sue uscite, e a quanto pare tornerà il 29 luglio con un nuovo capitolo. L'annuncio arriva direttamente dal profilo Twitter di Sui Ishida, che pochi istanti fa ha confermato l'imminente ritorno della serie su MangaPlus.

Il quarto capitolo di Choujin X è stato distribuito il 20 luglio, e ha mostrato un protagonista sempre più in difficoltà, ormai obbligato a vivere con indosso una maschera da avvoltoio e incapace di controllare i propri poteri. Nella prima parte del capitolo Tokio Kurohara ha scoperto di poter comunicare con dei volatili, mentre nella seconda e ultima parte si è introdotto in uno zoo per parlare con un avvoltoio e trovare una soluzione al suo problema, prima di essere attaccato da una ragazza con la testa di serpente.

Choujin X è un manga dark fantasy misterioso e a tratti indecifrabile, e al momento sono davvero poche le informazioni rese disponibili ai lettori. Nel corso dell'avventura il protagonista Tokio si inietta il contenuto di una siringa e si trasforma in Choujin, un orribile mostro dall'incredibile forza fisica, in modo da salvare sé stesso e l'amico Azuma Higashi dall'attacco di alcuni criminali. Dopo due capitoli introduttivi il protagonista sta finalmente cercando un modo per tornare sé stesso, ma la situazione sembra essere più complessa del previsto.

Vi ricordiamo che Choujin X è disponibile gratuitamente su MangaPlus, e che i capitoli vengono pubblicati di pomeriggio tra le 17:00 e le 19:00. In attesa dell'uscita del capitolo 5, vi rimandiamo al riassunto del primo capitolo della serie.