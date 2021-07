Choujin X: pubblicato a sorpresa il terzo capitolo, ora disponibile su MangaPlus

Sui Ishida, autore di Tokyo Ghoul, ha pubblicato a sorpresa il terzo capitolo di Choujin X, il suo nuovo manga dark fantasy lanciato lo scorso 10 maggio su MangaPlus. Il nuovo capitolo è composto da altre quaranta pagine, e mostra il prosieguo delle avventure di Tokio e Azuma.

Il terzo capitolo di Choujin X riprende la storia dalla conclusione del capitolo 1, con il protagonista Tokio Kurohara che cerca di portare in salvo l'amico Azuma Higashi dopo l'attacco di alcuni criminali. Nella parte finale del primo capitolo i due avevano deciso di utilizzare delle siringhe con all'interno del liquido per diventare Choujin per sopravvivere all'attacco dei teppisti, e la storia si è conclusa con Tokio trasformatosi in una sorta di avvoltoio umano, che distrugge con un solo colpo i suoi avversari.

Azuma si risveglia mentre Tokio cerca di portarlo in ospedale, e vede l'amico trasformatosi in Choujin. Il protagonista dice all'amico di sentirsi molto più forte, ma Azuma si arrabbia con lui, intimandogli di tornare a casa e nascondersi fino a quando non sarà in grado di controllare il proprio corpo. La mattina dopo Tokio si nasconde dalla sua famiglia per non mostrare il suo nuovo e terrificante aspetto, e prova a contattare Azuma, che non risponde.

Terrificato dall'idea di non poter più tornare umano, Tokio si finge malato per saltare la scuola, e la sera esce di casa con una lunga sciarpa e un cappotto per nascondere il proprio aspetto. Raggiunta casa di Azuma i due discutono sul da farsi, riuscendo solo a scoprire che Tokio si è trasformato in avvolto perché quella era la forma che desiderava.

In una casa abbandonata, intanto, un uomo di nome Johnny Takeyama interroga il teppista che ha attaccato Azuma e Tokio, chiedendogli che fine abbiano fatto le altre due dosi consegnatogli. L'uomo è il proprietario delle siringhe, ed è pronto a tutto per riaverle. Il criminale dice solo di ricordarsi di due ragazzi, e che uno si è trasformato in un Choujin con un becco e una maschera. Soddisfatto, Takeyama fa a pezzi il criminale, e parte alla ricerca di Tokio.

Choujin X è un manga pubblicato a cadenza irregolare, quindi al momento non sappiamo quando sarà distribuito il quarto capitolo. Le prime tre uscite sono disponibili su MangaPlus in lingua inglese.