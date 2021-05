Choujin X: il riassunto del primo capitolo dal mangaka di Tokyo Ghoul

È dallo scorso anno che Sui Ishida, mangaka noto per il suo lavoro pluriennale su Tokyo Ghoul, aveva rivelato di star lavorando a un nuovo progetto. Dopo mesi di attesa, inframmezzati da brevi sketch e anticipazioni, Ishida ha rivelato Choujin X.

Il manga è stato reso disponibile completamente a sorpresa, senza annunci di alcun tipo, su Tonari no Young Jump - rivista seinen digitale - in Giappone e su MangaPlus in Europa. Ecco cosa accade nel primo capitolo di Choujin X.

Una bambina in aereo sta parlando con una vecchietta del concorso a cui sta andando a partecipare, mentre un uomo loro vicino di sedile si alza e inizia a urlare chiedendo alla vecchietta di spostarsi. L'anziana però impiega troppo tempo per slacciarsi la cintura e l'uomo si spazientisce, cambiando espressione all'improvviso. D'un tratto, l'aereo si riempie di fiamme e i passeggeri nelle vicinanze vengono carbonizzati.

A terra, Tokio Kurohara, un sedicenne liceale a lezione, osserva l'aereo che sta cadendo. Dopo scuola, si imbatte in alcuni teppisti che stanno molestando una ragazza e chiama il suo amico d'infanzia e karateka, Azuma, per aiutarla. Azuma si dimostra una spanna superiore agli avversari, rompendo entrambe le braccia al teppista, che scappa via insieme al resto del gruppetto. I due passano il pomeriggio osservando lo skyline distrutto della loro prefettura mentre parlano dei Choujin, esseri dotati di poteri sovrumani e capaci di scatenare distruzione.

Intanto il teppista si sta disperando per le ferite, quando un uomo lo avvicina con una siringa, dicendo di essere in grado di curarlo. A casa, Tokio ripensa ad alcuni momenti passati con Azuma, tra cui un momento allo zoo in cui fu chiamato avvoltoio. Il giorno dopo, Tokio e Azuma fanno da volontari per aiutare i sopravvissuti dello schianto aereo e, al ritorno, si imbattono nuovamente nel teppista e nel suo gruppo. Il ragazzo è completamente guarito e anzi sfodera un corpo completamente elastico e allungabile con cui pesta Azuma: è diventato un Choujin, e inizia a perdere la testa.

Dopo aver ucciso i suoi uomini, il teppista si prepara a uccidere Azuma, ma Tokio riesce a portarlo via gettandosi in acqua. I due ragazzi si salvano e si imbattono nelle siringhe che il teppista voleva usare per trasformare i suoi amici in Choujin, e i due decidono di usarle su di loro. Quando il Choujin arriva, compare un Tokio trasformato in un avvoltoio umano che lo mette KO. Mentre Azuma è a terra, svenuto, la scena cambia e ci fa osservare la città, concludendo il primo capitolo del manga.

Choujin X avrà cadenza irregolare, pertanto non è stata resa nota la data di uscita del prossimo capitolo.