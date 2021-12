Chris Claremont torna a scrivere gli X-Men nella nuova serie di Gambit

Nella storia editoriale dei mutanti Marvel, nessuno sceneggiatore può rivaleggiare con il leggendario fumettista Chris Claremont, autore della maggioranza delle storie più importanti degli X Men. Nel 2022, Claremont tornerà a raccontare gli X-Men nella nuova serie a fumetti di Gambit annunciata da Marvel Comics.

Nell'annuncio, Marvel è stata particolarmente avida di informazioni. Sappiamo solo che ad illustrare le sceneggiature di Claremont ci sarà l'artista Sid Kotian, mentre la cover del primo numero è stata realizzata da Whilce Portacio.



Gambit è un mutante tanto popolare nei fumetti, quanto sfortunato al cinema. Dopo una breve apparizione in X-Men le origini - Wolverine, infatti, Gambit era stato scelto da Fox come protagonista di un film tutto suo, in cui sarebbe stato interpretato da Channing Tatum. In seguito, il film di Gambit è stato cancellato da Disney dopo l'acquisizione di 20th Century Fox.



Quella in arrivo nel 2022 è la sesta serie Marvel Comics dedicata a Gambit. Dopo i suoi sedici anni alla guida delle testate degli X-Men, Claremont non ha mai veramente abbandonato il mondo dei mutanti di casa Marvel. I suoi lavori più recenti includono una serie dedicata a Nightcrawler pubblicata nel 2015. L'appuntamento con Gambit #1 è quindi fissato per il 2022.