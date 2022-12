Ecco le Christmas Variant di Planet Manga, il regalo per i fan di Bleach e One-Punch Man

Natale è ormai alle porte e la caccia al regalo perfetto si fa sempre più serrata. Ancora non sapete cosa comprare a un appassionato di Bleach o One-Punch Man? In vostro soccorso giungono le Christmas Variant recentemente annunciate da Planet Manga.

Attraverso le proprie pagine social media ufficiali, l'etichetta dedicata ai manga di Panini Comics ha presentato due Variant Cover pensate appositamente per il periodo natalizio. Questi due regali speciali perfetti per gli appassionati di manga arriverà nelle fumetterie e sullo store ufficiale di Panini dal 22 dicembre, con inclusa una confezione regalo a tema pronta per essere messa sotto l'albero di Natale.

La prima Christmas Variant a essere stata presentata è quella dedicata al primo volume della serie manga di One-Punch Man. Questa versione limitata del capolavoro che ha dato il via all'avventura di ONE e Yusuke Murata include una stupenda cover con effetto metal che ritrae il buffo e potentissimo protagonista della serie, Saitama. Se state seguendo la serie anime, vi ricordiamo che One-Punch Man Stagione 3 verrà prodotto da Studio MAPPA.

Il secondo annuncio di Planet Manga riguarda la Christmas Variant di Bleach n.1. Anche in questo caso troviamo il primo tankobon della serie creata dal maestro Tite Kubo in una elegante cover con effetto metal. Questa ritrae Kurosaki Ichigo, Rukia Kuchiki e Yuzu Kurosaki. Vi salutiamo lasciandovi a una key visual di Bleach: Thousand-Year Blood War.