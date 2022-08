Chronicles of an Aristocrat Reborn in Another World: arriva l'anime dalle novel di Yashu

Attraverso l’apertura dei profili social ufficiali, Chronicles o fan Aristocrat Reborn in Another World festeggia il traguardo delle 2.500.000 di copie vendute. Per celebrare questo grande successo, è stato annunciato che la serie di light novel fantasy isekai di Yashu e Mo riceverà un adattamento animato.

Un primo poster presenta la trasposizione anime di Chronicles of an Aristocrat Reborn in Another World, la cui premiere è stata programmata per il 2023. A farsi carico della produzione della serie sono gli studi d’animazione EMT Squared e Magic Bus, che insieme a luglio hanno già presentato Shoot! Goal to the Future.

I romanzi di Yashu e Mo, la cui pubblicazione iniziata nel 2017 ha portato a un adattamento manga l’anno seguente, seguono le vicende di Shiinya Kazuya, un adolescente ucciso nel tentativo di salvare delle ragazze da un assalitore. Invece di morire, Shiinya si risveglia in un mondo fantasy di spade e magia. Conservando i ricordi della sua vita precedente, è ora conosciuto come Cain von Silford, il terzogenito di un aristocratico. In questo sogno, Cain è benedetto dagli dei e la sua potenza e abilità sono fuori misura. Mentre affronta i dungeon più oscuri, il protagonista scala i ranghi della società mantenendo il segreto sulla sua vera forza. Il prossimo anno, debutterà anche l’anime tratto dalla web novel isekai Shangri-la Frontier.