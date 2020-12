Chrono Trigger: l'artista di God of War immagina i protagonisti del JRPG di Square Enix

Nei mesi scorsi Raf Grassetti l'art director dell'ultima grande produzione di Santa Monica Studio, God of War, ha pubblicato alcune spettacolari illustrazioni dedicate a personaggi di serie anime, riguardanti soprattutto la serie di Dragon Ball, come Freezer e un iperrealistico Mr. Satan, e di recente ha omaggiato anche Chrono Trigger.

Chrono Trigger, pubblicato sul Super Nintendo Entrertainmente System nel 1995, viene ad oggi riconosciuto come uno dei massimi esponenti del genere JRPG, e ciò che lo lega profondamente al mondo dei manga e degli anime, è il fatto che l'autore di Dragon Ball, Akira Toriyama, ha svolto un ruolo fondamentale durante lo sviluppo, immaginando e realizzando il design di moltissimi dei personaggi apparsi nel prodotto finale.

Per omaggiare il lavoro svolto dall'allora Square e anche dal maestro Toriyama quindi Grassetti sta condividendo sui social aggiornamenti riguardo un redesing moderno e in 3D dei personaggi principali. "Comincia a crearsi un insieme, ma c'è ancora molto lavoro da fare." così ha commentato l'art director nei post che potete trovare in calce alla notizia, dove si vedono Frog, Robo e naturalmente Crono, ai quali si aggiungeranno probabilmente Ayla, Marle e Lucca.

Ricordiamo che i fan giapponesi hanno decretato i dieci anime più emozionanti del decennio, e vi lasciamo al significato del termine filler, particolarmente odiato dagli appassionati.