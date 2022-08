Chuunibyou, annunciato un evento speciale a novembre: nuovo anime in vista?

Kyoto Animation è uno degli studi di animazione più famosi e popolari di sempre, una compagnia che ha imparato a farsi conoscere ed apprezzare in tutto il mondo grazie all'altissima qualità delle sue produzioni. Tra i titoli di punta dello studio ricordiamo con piacere Chuunibyou demo Koi ga Shitai!.

Nonostante non sia ricordato come uno degli anime migliori di Kyoto Animation, la serie ha riscosso un grande successo nel Giappone tanto da costruire una grande community legata all'opera. Qualche tempo fa lo studio aveva annunciato un nuovo progetto per Hyouka, celebre serie televisiva che l'azienda intende tornare a valorizzare.

Sulla stessa scia, dunque, KyoAni vuole tornare ad investire su Chuunibyou dal momento che per il decimo anniversario ha organizzato le cose in grande. Il 12 novembre in Giappone, infatti, si terrà un evento speciale a cui sono stati invitati i componenti del cast dell'anime, segnale che la manifestazione potrebbe essere accompagnata da un annuncio in pompa magna. Per l'occasione è stata anche rilasciata una key visual ufficiale, la stessa allegata in calce alla notizia, che riporta in auge gli amatissimi personaggi.

Non ci resta dunque che attendere l'autunno per scoprire cosa KyoAni abbia in mente per il franchise, vi suggeriamo di continuare a seguirci per restare aggiornati sull'argomento. E voi, invece, cosa ne pensate di questo evento? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato qua sotto.