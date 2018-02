Ci sono concrete possibilità per una seconda stagione di Neo Yokio!

Quando Neo Yokio è diventato disponibile per lo streaming sunel Settembre 2017, ha causato una spaccatura nella comunità degli anime. Fu una delle prime incursioni di Netflix nella distribuzione esclusiva di anime, ma mise la traiettoria di quella distribuzione sotto una scarsa luce per alcuni fan.

Eppure la serie ha raccolto abbastanza seguito da meritare una discussione per una seconda stagione, che il suo creatore, Ezra Koenig dei Vampire Weekend, ha recentemente anticipato in un'intervista. In un episodio recente del suo programma radiofonico su Beats 1 "Time Crisis", un ascoltatore aveva scritto per chiedere di un'eventuale seconda stagione della serie. Mentre Koenig ha anticipato il fatto che presto ci sarebbero state altre notizie ufficiali, ha offerto un suggerimento con "Tutto quello che dirò è che 'Neo' non è morto."

Koenig è attualmente al lavoro per il suo prossimo album per i Vampire Weekend, quindi se ci sarà una seconda stagione di Neo Yokio, molto probabilmente arriverà dopo che il suo principale sforzo produttivo si sarà concluso. C'è anche una questione di lunghezza, dal momento che i sei episodi della stagione originale hanno anticipato più di un futuro per la serie, ma hanno anche evidenziato alcuni dei momenti più imbarazzanti dovuti alla loro natura deformata. C'è anche la questione se Jaden Smith, Production I.G. e Studio Deen sarebbero disposti a investire ed essere coinvolti nuovamente nella serie Netflix.