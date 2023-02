La cicatrice di Boruto negli spoiler del capitolo 78

La decisione di Kawaki in Boruto 77 ha stravolto gli eventi. Il Settimo Hokage e sua moglie Hinata Hyuga sono stati strappati via dal Villaggio della Foglia a causa dell'avventatezza e del morboso amore provato da Kawaki. Ma come reagiranno i ninja di Konoha a questo avvenimento?

A poche ore dall'uscita ufficiale su MangaPlus, programmata per il 20 febbraio 2023, il capitolo 78 di Boruto si mette in mostra con gli spoiler trapelati in rete. La cover del capitolo intitolato "Una grande follia" mostrerà Naruto con una palette di colori insolita.

Il capitolo si aprirà con il Villaggio della Foglia caduto nel panico a causa della scomparsa del chakra di Naruto e Hinata. Shikamaru chiederà a Eida cosa stia succedendo e la ragazza, sfruttando i poteri del suo occhio, suggerirà che la colpa è di Kawaki. Boruto correrà dunque incontro a suo fratello precedendo tutti. Eida riferirà inoltre che Kawaki è intenzionato a uccidere Boruto, come il ragazzo ha rivelato all'Hokage. A questa notizia, Sarada deciderà di inseguire l'amico.

Giunti faccia a faccia, Kawaki attaccherà Boruto senza esitazioni e senza alcun conveniente. Il ragazzo si limiterà a dire che Naruto e Hinata sono stati relegati in una dimensione in cui non possono invecchiare e non possono morire, ma Boruto non rivedrà mai più i suoi genitori. Il figlio dell'Hokage deciderà infine di reagire agli attacchi di quello che considerava suo fratello.

Il combattimento verrà momentaneamente interrotto dall'arrivo di Sarada, che però finirà vittima dell'ira di Kawaki. Per salvare l'amica, Boruto rimedierà la cicatrice sull'occhio che caratterizza il character design del flash forward. Kawaki preparerà l'attacco successivo, ma sulla scena accorrono anche Shikamaru e Mitsuki, che lo bloccheranno con le loro tecniche. L'ultimo a fare il suo ingresso in scena è Sasuke Uchiha.

La ribellione di Kawaki sembrerà risolta, ma Momoshiki prenderà possesso di Boruto e con il Karma gli permetterà di fuggire. Per quale motivo l'Ootsutsuki si sia schierato dalla parte di chi lo voleva vedere morto è ancora un mistero. Per Boruto è l'inizio della fine.