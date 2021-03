D_Cide Traumerei: annunciati produttori e cast del nuovo progetto multimediale

D_Cide Traumerei è il nome del progetto annunciato da Bushiroad in collaborazione con le aziende sviluppatrici di giochi Sumzap e Drecom. Assieme ad un gioco per smartphone verrà presto pubblicato un anime. Entriamo più nel dettaglio.

I due prodotti presentano trame differenti in parte ispirate alle opere di H. P. Lovecraft. la storia del videogioco è ambientata su un'isola e narra le avventure di uno studente che viene scelto per diventare un "Knock-Up", persona capace di viaggiatore tra sogno e realtà, ed indagare su un bizzarro incidente mortale. La narrazione della serie animata è invece incentrata su Ryuhei, un ragazzo che da piccolo vide morire il fratello ed ora, venendo morso da una creatura chiamata Tris, finisce per fare uno strano sogno.

L'anime verrà prodotta dallo studio d'animazione SANZIGEN e tra coloro che lavoreranno al progetto vi sono:

Tadashi Satomi per la scrittura della storia, conosciuto per la sua partecipazione alla creazione del videogioco Persona 2 di Atlus

di Atlus Kukka e BlasTrain nei ruoli di character designer

Yoshikazu Kon è il regista

Hiroshi Ohnogi alla sceneggiatura

La opening "Kemono no Jihen" verrà interpretata dalla band Tokyo Jihen e si conoscono i membri del cast tra cui Yohei Azakami nel ruolo di Ryuhei e Haruna Momono in quello di Tris.

