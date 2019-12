Cider Kotoba: il nuovo film dal regista di Your Lie in April ha una data d'uscita

Sono passati diversi mesi dal primo trailer di Cider Kotoba, il nuovo film d'animazione giapponese diretto dal regista di Your Lie in April (Bugie d'Aprile nella versione italiana) e Children of the Whales. Oggi, finalmente, sono state rivelate diverse novità sul lungometraggio, tra le quali figurano parte del cast e una data d'uscita ufficiale.

Innanzitutto vi ricordiamo che FlyingDog presentò il film durante un concerto organizzato per festeggiare l'anniversario della compagnia, lo scorso 3 febbraio. Il titolo del lungometraggio fu rivelato essere Cider no Yo ni Kotoba ga Wakiagaru ("Words Bubbling Up like Cider") e il periodo d'uscita fu fissato per il generico 2020. Oggi è stato finalmente confermato che la pellicola debutterà in Giappone il prossimo 15 maggio.

La sinossi, rivelata poco tempo fa dal sito ufficiale, recita quanto segue: "Un giorno d'estate, un diciassettenne tremendamente riservato e una sua coetanea con indosso una maschera si incontrano in un centro commerciale. Cider Kotoba racconta la storia di Cherry e Smile, due ragazzi che si avvicinano l'un altro con le parole e la musica".

Tra le altre informazioni è stato rivelato che Somegorou Ichikawa interpreterà il protagonista maschile Cherry, mentre la premiatissima attrice giapponese Hana Sugisaki presterà la sua voce a Smile.

Nel caso in cui invece vi foste persi l'ultimo lavoro di Ishiguro, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Children of the Whales.