La Cina all'attacco del marchio di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, tanti domini registrati

L'impatto che Demon Slayer ha avuto sull'industria è stato devastante. Dopo essere stato trasposto in anime da Ufotable nel 2019, il manga di Koyoharu Gotouge ha visto fiorire un merchandising estremamente redditizio, tra vendita di tankobon e materiale di ogni tipo. L'incasso eccezionale di Demon Slayer Movie: Infinity Train ne è un'altra prova.

Tutto ciò ha suscitato l'attenzione di alcune aziende cinesi che, seppur completamente slegate dal brand, stanno registrando un'infinità di marchi a tema Kimetsu no Yaiba, ovvero il titolo originale di Demon Slayer.

Navigando tra le pagine dell'ufficio brevetti sulle proprietà intellettuali cinesi si può notare come già 20 aziende abbiano tentato di registrare il marchio Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba a proprio nome. Ci sono aziende di vari campi, tra istruzione, marketing, cibo e bevande, mobilio e anche oggetti di utilizzo quotidiano. Per ora ancora nessuna di queste è riuscita a ottenere un'assegnazione ufficiale.

Ovviamente ciò creerebbe un nuovo problema di diritti per lo sfruttamento del brand in Cina da parte dei detentori originali. Un famoso giornalista che opera anche tramite il canale Youtube "Earth Journal Yua-chan" ha specificato che se la Cina dovesse dare il via libera a questi tentativi di registrazione allora il paese perderà di credibilità diventando una barzelletta mondiale.

