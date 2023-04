La Cina conquisterà il mondo degli anime? Le parole del fondatore di Studio MAPPA

Gli anime sono sempre più globali e, adesso, l'animazione non è più solo ad appannaggio dei prodotti giapponesi. Basti pensare che ormai è ufficiale Tower of God stagione 2, l'adattamento di uno dei webtoon coreani più famosi di sempre, ma che anche opere non asiatiche hanno visto la realizzazione di un anime.

C'è infatti l'esempio di Radiant con le sue due stagioni a confermare anche la popolarità dell'euromanga. C'è però un gigante ancora dormiente ma che potrebbe risvegliarsi a breve, almeno secondo le parole di una delle personalità più importanti del mondo dell'animazione giapponese.

Il fondatore di Studio MAPPA, Masao Maruyama, si concentra sulla situazione degli anime, parlando sia del mondo dell'animazione nipponico che di quello cinese, parlando di pregi e difetti di entrambi. Secondo lui, gli studi giapponesi stanno giocando troppo sul sicuro, impuntandosi su strategie di marketing che si concentrano principalmente sui generi molto commerciali che prevedono ragazze carine o isekai e colpi di scena di questo genere. Pertanto, l'industria non sta riuscendo a sopraffare i lavori provenienti dall'America, dalla Francia o comunque della produzione globale.

"In Giappone, le persone non vengono più preparate all'animazione. L'unico motivo per cui la Cina non ha ancora raggiunto il Giappone è perché ci sono una serie di restrizioni imposte sulla libertà di espressione. Se venisse concessa più libertà, il Giappone verrebbe sopraffatto nel giro di poco tempo." Un avviso molto importante di Maruyama, che poi continua "Creare lavori significa sfidare te stesso nel creare qualcosa di nuovo, a prescindere da ciò che hai detto in passato. Ciò ti rende in un certo senso egoista, ed è un tratto che ho ereditato nella sua forma più pura."

Sembra quindi che alla Cina serva molto poco per sbloccarsi nel settore degli anime. Riuscirà il colosso di giada a confermarsi anche su questo mercato, producendo capolavori che prima di qualche anno fa erano territorio del Giappone?