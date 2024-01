La Cina celebra l'anno nuovo con un epico omaggio a Dragon Ball

Il 2024 è finalmente arrivato, e la Cina ha festeggiato il nuovo anno con uno spettacolo davvero unico nel suo genere. Secondo l'astrologia orientale, infatti, quello che arriverà sarà l'anno del Drago: quale miglior modo per celebrarlo se non con Dragon Ball?

Il Capodanno cinese, chiamato anche Festa di Primavera, si festeggia ufficialmente tra il 20 gennaio e il 21 febbraio. Quest'anno, il 9 febbraio segna l'inizio dell'oroscopo orientale, ma il 31 dicembre è stato l'ultimo giorno del 2023 anche per il calendario cinese. Quindi, in pratica, in Cina è come se ci fosse sempre un doppio Capodanno da celebrare!

Durante la notte tra il 31 dicembre 2023 e il 1° gennaio 2024, il social network cinese Bilibili ha realizzato un evento dal vivo che ha saputo stupire i presenti. Le persone che hanno preso parte alla festa di Capodanno hanno potuto celebrare l'arrivo dell'anno del Drago in compagnia del Re degli Shonen, Dragon Ball. Potete trovare uno spezzone della celebrazione, dalla durata di 11 minuti, in calce a questa notizia.

I protagonisti dell'anime e del manga di Akira Toriyama sono diventati dei provetti ballerini, danzando in alcune coreografie mozzafiato che hanno saputo stupire tutti gli spettatori. La rappresentazione teatrale è stata un viaggio indietro nel tempo, mostrandoci Goku e Chi-Chi da bambini che volteggiano insieme sul palco.



Le figure più iconiche della prima serie di Dragon Ball, come il coraggioso Crillin e l'eccentrico Maestro Muten, hanno preso vita a teatro, regalando momenti di puro divertimento e nostalgia. Non sono potuti mancare anche i valorosi Guerrieri Z, esplorando anche la saga successiva con una rappresentazione originale di Dragon Ball Z.