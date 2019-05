Cinderella Boy: in arrivo un cofanetto home-video con la serie completa

Nel corso di queste ultime ore, l'account Facebook ufficiale di Anime Factory Italia ha ufficialmente annunciato l'arrivo di un nuovo cofanetto home-video contenente la serie completa di Cinderella Boy, serie anime tratta dal manga di Kazuhiko Kato, famoso soprattutto per aver portato alla luce l'intramontabile Lupin.

Per il momento non è ancora stato specificato quanto il tutto verrà a costare, ma in compenso la società ha fatto sapere che il cofanetto verrà reso disponibile al pubblico dall'11 luglio 2019.

Nel caso in cui non lo conosceste, Cinderella Boy è un manga creato da Kazuhiko Kato - in arte Monkey Punch - e pubblicato in Giappone dalla Kobunsha, nel 1980 e poi ripreso nel 1982. Il successo riscosso dall'opera portò alla produzione di un anime da Magic Bus di 13 episodi, trasmesso in Giappone dal 24 giugno al 16 settembre 2003 su AT-X. In Italia, la serie è stata acquistata da Shin Vision e EXA Media, che l'hanno pubblicata in 4 DVD, e trasmessa su MTV dal 30 marzo al 22 giugno 2004. Dalla serie, inoltre, è stato tratto, in Italia, un film di montaggio dei vari episodi dal titolo Cinderella Boy - Una 'strana' coppia di investigatori.

L'opera è ambientata in un ipotetico futuro, nella città di Kirin Town (o Killing Town), luogo in cui Ranma Hinamatsuri e Rella Cindy Shirayuki sono i proprietari di una società investigativa privata, l'agenzia R&R, che prende il nome dalle loro iniziali. Durante una loro indagine, mentre si trovano nel pieno di una fuga, i due rimangono però coinvolti in un violento incidente e quando Ranma si riprende dal colpo subito, si ritrova a credere che la sua collega Rella sia morta. In verità, però, Ranma scoprirà presto che ora, per motivi sconosciuti, allo scoccare di ogni mezzanotte, i due si scambieranno di corpo.