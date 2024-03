Il governo cinese commemora Akira Toriyama, in un omaggio dal grande valore storico

Il mondo è nel pieno di un cordoglio collettivo: la morte di Akira Toriyama, annunciata ieri dalla sua famiglia, sta generando un moto di commozione privo di confini e barriere culturali, anche tra i governi mondiali. E proprio la Cina, poco ore dopo la notizia della dipartita del maestro, ha voluto omaggiare ufficialmente la memoria del mangaka.

Per quanto il responso del governo cinese non sia l'unico ricordo “istituzionale” dell'iconico mangaka, di certo – se si guarda alla Storia del paese e ai trascorsi che hanno legato la Cina al Giappone – questo riconoscimento appare in assoluto il più inaspettato e singolare. Se l'omaggio a Toriyama del Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron è giustificato dalla capillarità con cui Dragon Ball ha generato una rivoluzione culturale in Francia nello stesso periodo in cui il politico aveva iniziato a formarsi (cioè a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta) il tributo “ufficiale” della Cina non era altrettanto scontato né ipotizzabile.

Del resto, le tensioni politiche tra i due paesi asiatici hanno conosciuto negli ultimi tempi un'impennata vertiginosa, a causa della sempre maggiore preoccupazione del governo liberal-democratico nipponico nei confronti dell'espansionismo cinese nell'Indo-Pacifico: e se a questo aggiungiamo la storia sanguinaria che ha unito le due nazioni, in particolare nel periodo delle due guerre sino-giapponesi, è chiaro che il riconoscimento da parte del governo cinese dell'arte di un grande fumettista nipponico, si connota di elementi decisamente straordinari. Anche se il comunicato, non a caso, punta proprio l'attenzione sulla necessità di stabilire una cooperazione più efficiente tra i due Stati, anche in onore della memoria di Toriyama.

Nel corso di una conferenza con gli addetti della stampa nazionale, la portavoce del Ministro degli Affari Esteri cinesi, Mao Ning, ha offerto pubblicamente le condoglianze della nazione ad Akira Toriyama, ponendo l'enfasi sulla grande popolarità di cui un manga come Dragon Ball è stato oggetto in Cina nelle ultime decadi. “Esprimiamo le nostre più sincere condoglianze per la dipartita del signor Akira Toriyama alla sua famiglia” sentiamo dire a Mao Ning davanti ad una folta platea di giornalisti “Il signor Toriyama è stato un famoso fumettista. E i suoi lavori sono stati sempre molto popolari in Cina, tanto che moltissimi cittadini cinesi stanno omaggiando in queste ore la memoria dell'artista. Speriamo e crediamo” continua la portavoce “che le persone di buon senso in Giappone partecipino attivamente agli scambi culturali sino-giapponesi”.

Se il passaggio sulla collaborazione tra i due Stati si carica di una valenza politica, quello relativo all'emozione mostrata dai cittadini cinesi all'annuncio della morte del maestro sottolinea, invece, la naturalezza con cui i manga di Toriyama hanno fatto breccia nei cuori della popolazione. D'altronde, lo stesso Dragon Ball è infarcito di riferimenti alla cultura cinese, e proprio il mangaka non ha mai nascosto l'influenza che il leggendario romanzo “Viaggio in Occidente” di Wu Cheng'en ha avuto sulla delineazione dei linguaggi della sua opera, soprattutto dal punto di vista iconografico. E il riconoscimento della Cina, da questa prospettiva, appare come un suggellamento di tali influenze culturali: che hanno contribuito a portare nei territori della leggenda un fumetto che non ha veri eguali nella storia dei manga nipponici.