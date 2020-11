Le cinque coppie degli anime più amate dai fan dei Boys Love

I Boys Love sono una realtà ben conosciuta nel modo di anime e manga la cui presenza incide molto in alcune aree del fandom portando molti appassionati del genere a desiderare la canonizzazione di alcune degli accoppiamenti più ipotizzati nelle varie opere d'animazione. vediamo quali sono i più gettonati.

I Boys Love (abbreviato in BL) sono quelle opere incentrate su una relazione omosessuale maschile. Nell'animazione giapponese non è raro trovare coppie di uomini che, coi loro atteggiamenti, strizzano l'occhio alla fetta di fandom appassionata al suddetto genere. Vediamo ora 5 tra le coppie più amate dai fan per cui gli amanti dei BL vorrebbero veder realizzarsi la relazione sperata.

Saitama e Genos da One Punch Man. In particolare il secondo è molto devoto al proprio maestro e lo serve in diversi modi, portandolo anche ad indossare un grembiule rosa mentre pulisce la casa di Saitama facendolo assomigliare allo stereotipo di una moglie indaffarata. Il fatto che i due non sembrano essere interessati alle donne non ha fatto altro che alimentare il tifo del fandom per questa coppia.

Hiei e Yoko Kurama da Yu Yu Hakusho. Questi 2 ragazzi hanno catturato il cuore di molte fan, oltre che per il loro aspetto, anche per le loro abilità nel combattimento e per la fiducia che ognuno ripone nella forza dell'altro, forse dovuta all'esperienza dell'aver vissuto nel Mondo degli Spettri. Lascio, inoltre, agli interessati un video fan made che mostra Hiei di Yu Yu Hakusho in una nuova veste grafica.

Light Yagami ed L da Death Note. Si tratta di una delle coppie più famose nel mondo di anime e manga, le scene che li vedevano come protagonisti, sia da alleati che da rivali, hanno tenuto molti fan col fiato sospeso ad un livello tale che non poteva essere raggiunto nemmeno dal protagonista in coppia con Misa. Nonostante avessero ruoli opposti il legame generato dallo scontro intellettuale delle menti dei due ragazzi è superiore a quello di molte altre coppie.

Gintoki Sakata e Toshiro Hijikata da Gintama. Seppur non sembrino avere buoni rapporti, finiscono sempre per essere coinvolti entrambi in qualche bizzarra situazione che per essere risolta porta i due a collaborare. Questa particolare sinergia è stata riconosciuta dalla serie stessa che negli episodi 92 e 145 mostra la copertina di un manga BL rappresentante proprio Gintoki e Toshiro.

Haruka Nanase e Makoto Tachibana da Free!. Questa coppia è sicuramente la più intima dell'anime. I due passano molto tempo assieme e spesso Makoto si prende cura di Haruka come se fosse la sua ragazza. Oltre a comportarsi proprio come una coppia prendendo decisioni insieme, i due si fidano ciecamente l'uno dell'altro generando diverse situazioni appositamente create per un pubblico amante dei BL. Ricordo in oltre che riguardo a Free! è stato pubblicato un trailer del prossimo film in uscita.

