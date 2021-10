Cinque curiosità su ONE PIECE nel mondo reale che forse non conoscevate

Ci sono certamente molte curiosità sul mondo di ONE PIECE vista la grande varietà inserita nel manga da Eiichiro Oda. Tuttavia, molto spesso queste curiosità riguardano anche l'esterno di ONE PIECE, quello nel mondo reale che viene spesso influenzato o comunque collegato alla creatura del mangaka. Ecco 5 curiosità su ONE PIECE nel mondo reale.

Eiichiro Oda si è rifatto al mondo caraibico del 500 e 600, prendendo spunto per le taglie di Barbanera e altri personaggi. Ma qualcuno ha anche preso spunto da ONE PIECE, dei pirati veri del nuovo millennio, che ancora imperversano per alcune zone del mondo tra cui la costa somala e il mar cinese meridionale. Proprio alcuni pirati somali hanno deciso di issare una bandiera con il Jolly Roger di Shanks. L'imperatore ha fatto quindi la sua apparizione nel mondo reale, in un certo senso.

La serie di ONE PIECE è lunghissima, sia come manga che come anime. Potenzialmente, abbiamo altri 7 o 8 anni di trasmissione davanti per il lavoro di Toei Animation e ciò vuol dire che qualche altro doppiatore di ONE PIECE potrebbe morire prima della fine. Finora il doppiatore Kazuyuki Sogabe (Benn Beckman, Silvers Rayleigh), Daisuke Gori (Jinbe), Takeshi Aono (Drakul Mihawk), Takashi Taniguchi (Montblanc Cricket), Takkou Ishimori (Sengoku), Ginzo Matsuo (Smoker), Unsho Ishizuka (Kizaru) e Chikao Otsuka (Gol D. Roger) sono morti prima della fine della serie in Giappone. In Italia invece da qualche anno è venuta a mancare la voce di Brook, che ha trovato un nuovo doppiatore nel film ONE PIECE: Stampede.

Nel 2011, l'intero Giappone si fermò. Il terremoto del Tohoku e il successivo maremoto che scatenò la crisi di Fukushima oltre a tantissimi danni e vittime in tutto l'arcipelago. Il caso volle che proprio in quelle settimane andò in onda l'episodio con Barbanera e Barbabianca dove i pirati scatenarono il potere del Frutto Gura Gura, tale da poter "affondare un'intera nazione". Ciò naturalmente non mancò di scatenare qualche polemica.

Ci vorrà, come detto, ancora qualche altro anno. E purtroppo non soltanto alcuni doppiatori non vedranno la fine. Quest'ultima è conosciuta soltanto da Eiichiro Oda, i suoi editor e un'altra persona. Il fan Hinati Fujinami, un bambino Giapponese terminale per cancro ai polmoni, riuscì a incontrare Oda in privato, venendo a conoscenza del finale di ONE PIECE.

L'ultima di queste cinque curiosità di ONE PIECE riguarda invece Emporio Ivankov, o meglio il suo doppiatore. Norio Imamura ottenne il ruolo e diede quindi la voce al re dei Newkama, ma nel 2010 fu licenziato. Questo perché Imamura, sul proprio blog personale, postò alcune foto a torso nudo dove metteva in mostra il suo corpo quasi completamente tatuato. In Giappone i tatuaggi sono indissolubilmente legati alla yakuza, in particolare quelli estremamente grossi sulla schiena, braccia e gambe. Ciò gli costò quindi il ruolo in ONE PIECE.