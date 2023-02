Cinque manga e anime di Batman (e un extra): la storia del pipistrello in Giappone

Ci sono tanti fumetti in giro per il mondo, ognuno che si attiene allo stile del paese che lo genera. Ci sono i fumetti nostrani, le bande dessinée francofoni, i comics americani e poi quelli che al momento sono sicuramente i più famosi, i manga. Ma ci sono anche incroci particolari, come personaggi dei comics che sbarcano altrove, come Batman.

Anche l'uomo pipistrello, uno degli eroi più popolari degli Stati Uniti d'America, ha fatto breccia nel mondo del fumetto nipponico. Mentre Batman continua la prosecuzione della propria testata in vari modi sotto l'etichetta DC Comics, la casa editrice originale si è accordata con quelle nipponiche per realizzare, nel corso degli anni, vari manga e anime dedicati a Batman. Eccone cinque.

Batman: The Batmanga è uno dei primi esempi di questa miscellanea. Ben 53 capitoli che nacquero in seguito alla popolarità in Giappone della serie TV sull'uomo pipistrello che andò in onda negli anni '60. L'opera fu scritta e disegnata da Jiro Kuwata, con un cavaliere oscuro molto diverso da quello che si vede oggi.

Si passa poi a tempi più recenti. C'è Batman and The Justice League, manga che presenta non soltanto il cavaliere oscuro, ma anche i suoi compagni come Superman, Flash, Wonder Woman e tutti quelli più famosi del gruppo della DC Comics. Ancora una volta, a Gotham City, c'è un problema da risolvere che richiede l'aiuto di tutto il gruppo.

Batman of Shangai è un anime prodotto nel 2012 da Wolf Smoke Animation Studio, una miniserie che reimmagina l'uomo pipistrello come un guerriero vissuto nella Shangai degli anni '30, in lotta contro la criminalità cinese e quindi con un background e un'uniforme un po' diversa da quella a cui il pubblico è abituato.

Batman: Gotham Knight è un film antologico distribuito nel 2008 che ha coinvolto diversi studio d'animazione: 4C, Bee Train Production, Production IG e Studio Madhouse, soltanto per dire i più noti. Legandosi al Batman di Christopher Nolan, ha portato sullo schermo con uno stile d'animazione nipponico nemici del calibro dello Spaventapasseri, Deadshot e Killer Croc.

Il più famoso è senza dubbio Batman Ninja, il recentissimo takeover che ha portato Batman e Joker a combattersi nel Giappone feudale. Cambia tutto nel loro modo di approcciarsi alla situazione, alle loro armature, ma non cambia il modo di fare e l'inimicizia che li contraddistingue. Sia anime che manga, la recensione di Batman Ninja conferma la buona riuscita dell'opera.

Chiudiamo l'elenco con un piccolo extra, un bizzarro spin-off comico dedicato a Joker. Il pagliaccio dalla faccia bianca e il sorriso maligno si ritrova a dover badare a un bambino, che non diciamo chi è per evitare spoiler e sorprese particolari. Non è incentrato su Batman in senso stretto, ma rimane comunque molto legato al suo personaggio principale. One Operation Joker rimane l'opera più recente in Giappone dedicata all'uomo pipistrello.