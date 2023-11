I cinque migliori anime romantici degli ultimi anni: da vedere tutti d'un fiato

Questi due anni hanno regalato ai fan degli anime alcuni anime e manga a tema romantico davvero sorprendenti. Alcuni sono semplici shojo, ma altri hanno davvero stupito il pubblico con idee e tematiche originali. Ecco cinque serie che non andrebbero assolutamente perse e da guardare tutte d'un fiato.

I'm the Villainess, So I'm Taming the Final Boss è una storia d'amore isekai (una serie ambientata in un mondo fantastico).

La sua protagonista, Aileen, è una donna intelligente e affascinante che si reincarna nel suo gioco otome preferito (un videogioco in cui quasi tutti gli NPC sono ragazzi).

Aileen dovrebbe interessarsi ad uno dei ragazzi principali del videogame e invece finisce per innamorarsi del re demone, l'antagonista della sua storia!

Anche se la storia d'amore di quest'anime non è al centro del racconto, Raven of the Inner Palace è un titolo innovativo e affascinante, nel quale ogni episodio racconta delle inquietanti storie di fantasmi. Liu Shouxue è l'importante Consorte Corvo di un'antica corte cinese, ed a causa del suo ruolo ella è costretta a vivere confinata in una camera de letto. Tuttavia, dato il suo carattere solitario, i pochi contatti con l'esterno sono per certi versi un motivo di serenità. Serenità che verrà sconvolta da un fastidioso ma gentile imperatore e dalle sue richieste d'aiuto.

Il mio matrimonio felice è uno dei nuovi titoli di Netflix. Anche se questa serie racconta una storia d'amore quasi simile a quelle delle fiabe Disney, prenderà una svolta inaspettata che sicuramente piacerà al pubblico. La povera Miyo è stata maltrattata per tutta la sua vita dalla sua fredda famiglia poiché l'unica senza poteri. Quando l'affidano a un corteggiatore con una terribile reputazione, per i congiunti è persino un sollievo. Invece, Kiyoka si dimostra sin da subito gentile e comprensivo. Come andrà a finire? Scopritelo guardano la serie!

In Skip and Loafer, Mitsumi non è la classica protagonista degli anime romantici, ma una donna determinata a diventare un politico di successo. Per cui, partendo da una piccola cittadina finisce per trasferirsi a Tokyo, ma affrontare la vita della grande metropoli non sarà affatto semplice per lei. Shima Sousuke, un ragazzo che sembra esattamente il suo opposto, ma l'aiuterà ad affrontare questa difficile realtà nella capitale giapponese.

Allo stesso modo, anche Akane è un personaggio unico in My Love Story with Yamada-kun at Lv999. Questa ragazza, dopo essere stata lasciata dal suo fidanzato, finisce per sfogarsi buttandosi a capofitto in videogioco MMORPG. Durante un raduno nello stesso videogioco, conosce il freddo e riservato Yamada, un videogiocatore professionista. Nonostante il suo carattere apparentemente difficile, si comporta come un vero gentiluomo nei confronti di questa ragazza. Scatterà l'amore? Seguite la serie per capire come va a finire.