Si è conclusa da poco più di un mese la prima parte dell'anno, con tanti anime che sono andati in onda, alcuni per la prima volta, altri per tornare con nuove stagioni. Ecco i i cinque momenti più tristi degli anime nella prima metà del 2023, tenendo quindi in considerazione gli episodi andati in onda tra inizio gennaio e fine giugno di quest'anno.

Tra questi momenti c'è sicuramente la morte di Arnheid in Vinland Saga stagione 2. Il mondo vichingo è cruento e, anche in questi campi apparentemente tranquilli della Danimarca, esistono soprusi, schiavitù e scenari tristi. Gardar cerca di scappare con la moglie ma riceve una ferita mortale da Snake. Insieme Gardar e Arnheid muoiono creando il momento più triste della stagione.

C'è poi un momento tratto dall'episodio finale parte 1 di Attack on Titan, un momento che cresce nel tempo, con un passaggio tra passato e presente che rende tutto ancora più brutale e cattivo. Eren conosce alcuni bambini rifugiati ad Eldia, e ne salva uno che alcune persone stavano massacrando in un vicolo a causa di un furto. Eren lo salva, ma poi chiede perdono, e il perché è presto detto e lui lo sapeva: il Boato della Terra arriva a Eldia e massacra tutti, anche quei poveri bambini che avevano fatto tanto per cercare di creare una nuova vita, lasciando soltanto delle macchie di sangue e organi spiaccicati.

Anche Heavenly Delusion ha i suoi momenti tristi. Si è parlato di meno di questo anime, ma la prima stagione è stata di grande effetto, in particolar modo nel secondo episodio quando è necessario occuparsi del mangiauomini, un mostro che, secondo la padrona dell'hotel, potrebbe essere suo figlio. Nonostante ciò, questa creatura assale la donna senza pensarci due volte, con uno scatto terrificante.

Durante il 2023, è andata in scena anche la seconda parte della stagione 6 di My Hero Academia. Durante questa fase sono stati presentati nuovi personaggi, tra cui Lady Nagant, una donna assassina che Deku deve affrontare. La tristezza sta nella storia di Lady Nagant, che un tempo era idealista e carica di speranze ma che, col tempo, deve accettare che il suo mondo è corrotto, perdendo tutti i propri punti di riferimento.

Infine, il momento più triste della stagione va sicuramente al primo eccezionale episodio di Oshi no Ko, con la morte di Ai Hoshino. La idol è protagonista di un episodio di grande impatto emotivo, dove si fa conoscere, apprezzare, amare. Ma la storia vuole che tutto prenda un'altra piega, con la donna che muore con il suo bambino tra le braccia e che rivela di amare i suoi due gemelli.