Cinque personaggi che batterebbero Goku con un solo attacco

Goku è senza dubbio uno dei personaggi più forti di Dragon Ball, ma è anche il più potente di tutti gli anime? Questa faida va avanti da decenni ormai e noi vogliamo presentarvi cinque personaggi che potrebbero batterlo con un solo colpo. Fateci sapere se siete d'accordo, se aggiungereste altri personaggi o se ne togliereste alcuni!

Nanika è un personaggio particolare in Hunter x Hunter, molto potente anche per gli standard di quell'anime. In un'ipotetica battaglia contro Goku, sicuramente non avrebbe la forza necessaria per sopportare degli attacchi del suo avversario, ma le basterebbe esaudire un desiderio per poter porre fine alla lotta.

In Jujutsu Kaisen, nessun personaggio è più temuto del Re delle Maledizioni, Ryomen Sukuna. La sua espansione di dominio, Malevolent Shrine, smantella istantaneamente tutto ciò che entra nella sua area di effetto, e nessun potere di Goku potrebbe permettergli di non morire prima di scappare da questa maledizione.

Anche contro Ryuk, la lotta di Goku durerebbe meno di un minuto. Gli bastarebbe infatti scrivere il nome del suo avversario sul Death Note. Inoltre, come Shinigami, non è né visibile né tangibile. Un combattimento che sicuramente non appassionerebbe i fan.

Forse, uno scontro con il protagonista di One-Punch Man, Saitama, sarebbe più dignitoso. Tuttavia, anche qui non durerebbe molto a lungo. Saitama può neutralizzare il suo avversario con un solo pugno e, molto probabilmente, una sfida terminerebbe in pochi minuti, a seconda dell'umore di questo personaggio così particolare.