I cinque personaggi che sono cambiati di più durante Dragon Ball e Dragon Ball Z

Negli shonen, il protagonista matura, cresce, affronta nuove situazioni, come in romanzo formativo. A Goku questo accade, ma soltanto in parte: il protagonista di Dragon Ball non è quello che cresce di più nel corso dei suoi viaggi e combattimenti.

Ecco quali sono i cinque personaggi che sono cambiati di più nel corso della saga di Dragon Ball, prendendo in esame soltanto la storia originale scritta da Akira Toriyama e quindi nel primo anime e nella serie Z.

Si parte con il piccolo Gohan, una posizione un po' particolare nell'elenco perché il mezzo saiyan è stato presentato da bambino. Anche Goku era un ragazzino all'inizio della serie, con 13-14 anni sulle spalle, ma Gohan ha già calcato i campi di battaglia dai 5 anni e si è dovuto confrontare non solo con un mondo ostile ma con un intero universo, vista l'invasione dei saiyan. È stato quindi obbligato a crescere velocemente, ad avere più fiducia in sé stesso, a migliorarsi sempre e a maturare, cambiando nettamente rispetto agli inizi.

C'è poi Crilin, partito come rivale di Goku e disposto anche a trucchetti un po' più subdoli per convincere il Maestro Muten ad allenarlo. Nel corso della storia, però, il giovane pelato crescerà e diventerà sempre più allineato ai ritmi e ai modi di fare di Goku, diventando il suo più caro amico, ma nella serie cresce anche personalmente, cambiando certi atteggiamenti, fino a diventare anche padre. Tenshinhan invece è uno dei cattivi diventati buoni: apprendista del maestro della Gru e Taopaipai, nel quale trovava molta ispirazione, riesce a trovare subito la via del combattimento pulito grazie alle battaglie con Goku e gli altri durante il torneo Tenkaichi.

Destino simile ma molto più profondo per Piccolo e Vegeta, due personaggi che erano davvero dei villain puri e duri di Dragon Ball ma che, stando vicino ai protagonisti e vivendo con loro, sono cambiati profondamente. Piccolo si è sacrificato per Gohan, Vegeta per Trunks e la sua famiglia, entrambi hanno fatto ammenda pagando con la propria vita e sono diventati dei protagonisti inamovibili di Dragon Ball.