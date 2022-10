Le cinque teorie di ONE PIECE che potrebbero diventare realtà nel finale del manga

La grandezza del mondo di ONE PIECE ha consentito ai lettori, nel corso degli oltre 25 anni di serializzazione, di formulare varie teorie. Alcune di queste si sono realizzate, tante altre, invece sono finite nel dimenticatoio a causa della loro non plausibilità. Ce ne sono poi alcune che aspettano da tanto tempo di avverarsi.

E con la fine della saga di Wano è iniziato anche l'arco finale di ONE PIECE, corroborato da un messaggio di Eiichiro Oda. Ora i giochi sono quasi fatti e per questo ci sono delle teorie vicine alla realizzazione. Ecco cinque teorie di ONE PIECE che potrebbero avverarsi in quest'ultima saga.

Ci sarà una guerra importante, ma chi sarà coinvolto? Secondo alcuni, nelle ultime fasi toccherà vedere un Mihawk VS Shanks, ovvero i due spadaccini più forti dei mari in questo momento. Non è l'unica teoria riguardante il rosso, dato che, secondo molti, Shanks è un Drago Celeste, o comunque un erede di una famiglia.

Altre due riguardano invece Barbanera, con Marshall D. Teach che si gioca il titolo di figlio di Rocks proprio insieme a Shanks, mentre per molti è assicurato che Barbanera raggiungerà Laugh Tale e avverrà lì lo scontro finale con Rufy. Infine, la quinta teoria che potrebbe realizzarsi vede protagonista Monkey D. Rufy. Il pirata che sogna di diventare il re dei pirati e raggiungere la libertà è un discendente di Joy Boy.

Ovviamente le teorie non finiscono qui, ma queste potrebbero essere alcune delle più plausibili che verranno realizzate nell'ultimo arco narrativo di ONE PIECE. Quali sono invece le vostre preferite?