Cinzia, confermato l'adattamento teatrale: lo spettacolo debutterà al Lucca Comics & Games

Il profilo social del Lucca Comics & Games ha confermato, poche ore fa, che il prossimo 30 ottobre debutterà la trasposizione teatrale di Cinzia, la graphic novel di Leo Ortolani. Pochi mesi fa il romanzo fu aspramente criticato da alcune fazioni politiche, ma a quanto sembra l'organizzazione ha deciso di non farsi intimorire.

"Nella sua continua ricerca di collisioni di linguaggi Lucca Comics & Games tornerà a teatro con una nuova produzione: "Io sono Cinzia (ovvero l'amore non si misura in centimetri)" (30 ottobre, 21.30, Teatro del Giglio), tratto dall'acclamato graphic novel di Leo Ortali sul tema della transessualità. Una storia sull'accettazione e sull'omologazione, raccontata con rispetto e ironia da uno dei principali storyteller italiani, che ha ricevuto il plauso della critica e del pubblico ed è stato promosso dal movimento trans.



Uno spettacolo teatrale prodotto da Lucca Comica & Games e realizzato in esclusiva per i giorni del festival da Teatri d'Imbarco, adattato dal premio Nastro D'Argento Nicola Zavagli, con la collaborazione di Leo Ortolani e BAO Publishing. Ancora una volta il teatro come medium che abbatte la barriera fra attore e spettatore, e che riprende il rapporto tra festival e pubblico, chiamato a partecipare attivamente".

