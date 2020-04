Cioccolata e Secco di Vento Aureo diventano 'reali' con due fedeli cosplay

Nella serie di Le Bizzarre Avventure di Jojo abbiamo conosciuto decine di personaggi fuori dall'ordinario, ma indubbiamente la coppia più inquietante di tutte è quella formata da Secco e Cioccolata, apparsi nella quinta stagione dell'anime, ovvero Vento Aureo, qui recensita, e due fan del brand hanno deciso di omaggiarli con dei cosplay.

La minaccia di questo terribile duo si è presentata poco prima che Giorno, insieme ai suoi amici, riuscisse ad incontrare e uccidere Diavolo, boss di Passione e possessore del potentissimo Stand King Crimson, e si è rivelata molto più pericolosa del previsto.

Cioccolata possiede un'abilita incredibile, derivata dal suo Stand Green Day, che gli consente di diffondere nell'aria una muffa capace di intaccare gli organismi viventi e di farli morire in pochi minuti, inoltre con l'abbassarsi della quota tende a riprodursi e quindi ad intaccare altre persone. Secco invece, ex paziente del sadico Cioccolata, usa lo stand Oasis e ha sempre con se una videocamera, pronto a riprendere le atrocità commesse con il collega.

Due fan della serie di Hirohiko Araki hanno voluto vestire i panni di questi terribili villain. L'utente @swagamura ha condiviso su Instagram il post che trovate in calce alla notizia, mostrando due immagini in cui l'ex chirurgo pazzo e una delle sue creazioni si mostrano in tutta la loro stravaganza.