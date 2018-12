Circlet Princess: pubblicati il secondo trailer e una nuova key visual dell'anime

Tramite il sito ufficiale dell'adattamento animato, lo staff di Circlet Princess ha pubblicato un secondo trailer promozionale della serie, accompagnato da una nuova key visual, il tutto a meno di un mese dal debutto ufficiale del prodotto. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Dopo l'annuncio che Circlet Princess, il browser RPG sviluppato da DMM Games che vede nel ruolo delle protagoniste delle giovani ragazze dall'aspetto affascinante, avrebbe avuto un suo adattamento anime, ora arrivano un nuovo trailer promozionale e una key visual inedita della serie, con tante nuove immagini per i fan che attendono il debutto ufficiale, previsto per l'8 gennaio dell'imminente 2019.

Nel filmato in questione possiamo osservare le prime scene di combattimento e di vita quotidiana che andranno a formare l'adattamento, con tutte le protagoniste principali che ci vengono presentate in una situazione diversa. Come potete vedere nel video riportato in alto nella pagina, i motivi per seguire la serie, se si è amanti del genere, non mancano.

La key visual invece, che ci mostra le protagoniste in formazione da battaglia, mentre brandiscono le loro armi, è riportata in calce all'articolo presente. Ricordiamo che i nomi delle cinque ragazze che ricoprono i ruoli principali sono: Yuka Sasaki (doppiata da Juri Nagatsuma), Miyuki Kasahara (doppiata da Saki Nakajima), Rena Kuroda (doppiata da Hitomi Nabatame), Ayumu Aizawa (doppiata da Kaori Mizuhashi) e Nina Avelin (doppiata da Mai Goto), tutte iscritte alla St. Union Academy, dove hanno esperienze differenti.

Per chiunque fosse interessato a questo adattamento, riportiamo di seguito la sinossi della serie:

"La società dispone oggi di un’infrastruttura che, grazie allo sviluppo della tecnologia AR, utilizza il Sistema MR (realtà mista). Il Circlet Bout è un nuovo sport per liceali che utilizza la tecnologia MR. È diventato uno sport popolare non solo per motivi scolastici; al contrario, è divenuto rapidamente una forma di intrattenimento che coinvolge le regioni dei giocatori, permettendo loro di diventare popolari a livello nazionale.

Peraltro, una nuova studentessa appare alla St. Union Academy, una scuola un tempo rinomata ma che ora sta lottando per la propria sopravvivenza. Yuka Sasaki è affascinata dal Circlet Bout e arriva in città direttamente dalle montagne di Wakayama! Diverrà la salvatrice della St. Union Academy?"

Circlet Princess, prima di essere una serie anime, è stato un gioco di ruolo giapponese per browser rilasciato nel corso di questo 2018, il cui immediato successo (soprattutto in patria) ha spinto Silver Link a trarne un adattamento.