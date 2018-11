Circlet Princess, spuntano in rete key visual, video promozionale e nuovi character design

Dopo mesi di totale silenzio, l’anime basato sul browser RPG sviluppato da DMM Games, Circlet Princess, torna finalmente a mostrarsi con nuovi character design, un inedito filmato promozionale e la primissima key visual del progetto!

Visionabile in calce all’articolo, la key visual ci mostra la protagonista principale, Yuka Sasaki, affrontale la sua agguerrita rivale, Chikage Fujimura - un personaggio creato appositamente per la trasposizione animata del videogioco. Di seguito vi proponiamo infatti le descrizioni ufficiali dei nuovi personaggi introdotti.

Chikage Fujimura (doppiata da Atsumi Tanezaki) - Chikage è l’indiscusso e imbattuto asso dell'Accademia Kurojishi. Non è soltanto forte, ma è anche conosciuta come la regina del popolare sport Circlet Bout. Chikage incontra Yuka per caso, scopre i suoi talenti nascosti e la invita personalmente nel suo gruppo. Sembra che la forza travolgente di Chikage nasconda un segreto.

La direttrice dell'Accademia Takamori. Hiyori è carismatica e guida i membri del suo club con forza di volontà e grandi sforzi. È una delle prime a notare i talenti nascosti di Yuka. Hiyori è una degno rivale che si intromette poco prima che Yuka sfidi Chikage e l’Accademia Kurojishi. Kasumi Iida (doppiata da Megumi Tateishi) - Kasumi è una giocatrice dell’Accademia Takamori. Lei è una delle giocatrici più dotate. Sebebe Kasumi sia un ex-giocatrice di basket e potrebbe andare orgogliosa del proprio fisico, ha un grosso punto debole: il suo squilibrio mentale. Sembra insoddisfatta di giocare contro la debole St. Union.

Christie è la manager dell’Accademia Hoshinoumi. Affronta bruscamente gli avversari molto orgogliosi e altrettanto incapaci. Ha una grande fiducia nei confronti dello sport e sembra avere un legame con MIyuki, che un tempo praticava discipline di atletica leggera. Kaoru Yoshimura (doppiata da Harumi Sakurai) - Il leader dell’Accademia Eidai. Kaoru è una giocatrice popolare che ha un nell’aspetto e stile da vendere.

Diretto da Hideki Tachibana presso lo studio d’animazione SILVER LINK, Circle Princess esordirà in Giappone nel mese di gennaio 2019. La sceneggiatura è stata affidata a Nachi Kio, mentre le musiche e il character design sono curati rispettivamente da Lantis e Kazuyuki Yamayoshi (il quale adatta i disegni originali di saitom). Di seguito ve ne proponiamo la sinossi ufficiale, mentre in chiosa all’articolo trovate il primo video promozionale.

"La società dispone oggi di un’infrastruttura che, grazie allo sviluppo della tecnologia AR, utilizza il Sistema MR (realtà mista). Il Circlet Bout è un nuovo sport per liceali che utilizza la tecnologia MR. È diventato uno sport popolare non solo per motivi scolastici; al contrario, è divenuto rapidamente una forma di intrattenimento che coinvolge le regioni dei giocatori, permettendo loro di diventare popolari a livello nazionale.



Peraltro, una nuova studentessa appare alla St. Union Academy, una scuola un tempo rinomata ma che ora sta lottando per la propria sopravvivenza. Yuka Sasaki è affascinata dal Circlet Bout e arriva in città direttamente dalle montagne di Wakayama! Diverrà la salvatrice della St. Union Academy?"