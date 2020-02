Una citazione a Dragon Ball GT dal videogame Dragon Ball Z: Kakarot

L'anime di Dragon Ball GT anche se non è più canon, continua a restare nei cuori dei fan che con gli anni, ci si sono affezionati. Un utente ha scoperto una simpatica citazione alla serie presente nel videogame Dragon Ball Z: Kakarot.

L'utente di Reddit Redgamer0 ha postato sul noto forum la sua scoperta. Nel gioco, arrivati ad una certa area, è possibile parlare con una fotografa che ci avverte che, in un villaggio nelle vicinanze, alcuni abitanti hanno visto uno scimmione dorato aggirarsi per quei luoghi. Lo scimmione dorato di cui si parla è un'ovvia citazione allo stadio preliminare alla trasformazione di Goku in Super Saiyan 4 introdotta nella serie Dragon Ball GT. Questa trasformazione necessitava, per essere utilizzata, della coda. Se ricordate bene, Goku l'aveva persa e quindi fu costretto ad una serie di pratiche per riottenerla. Alla fine ci riuscì, ma dovette domare lo stadio di Oozaru (in questo caso era dorato) per ottenere la capacità di poter diventare Super Saiyan 4.

Chissà se i prossimi DLC introdurranno questa trasformazione molto amata dai fan. Nel frattempo, vi diamo notizia che Dragon Bal Z Abridged si è concluso. Trattasi di un doppiaggio fan made in chiave umoristica della serie. Vi lasciamo poi con questa meravigliosa figure di Goku.