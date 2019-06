È una citazione a Jojo? No, è una citazione a Your Name

Makoto Shinkai sta per tornare nei cinema con Weathering With You, ma il regista è indubbiamente rimasto nel cuore di tantissimi fan di tutto il mondo grazie alla pellicola Your Name, che alcuni anni fa gli valse molti premi e apprezzamenti da pubblico e critica. Sembra che ora lo stile Shinkai sia entrato anche in Le Bizzarre Avventure di Jojo.

Il fan kinnikusuberu ha riportato sul suo account Twitter un bizzarro mash up tra Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo e Your Name. In particolare, i personaggi raffigurati nel tweet sono Trish Una e Guido Mista, i due protagonisti del gruppo di Bucciarati che sono stati ridisegnati con lo stile di Shinkai.

Ciò ha scatenato subito l'ilarità del web che, invece di usare la solita frase "È una citazione a Jojo?", ha modificato stavolta dicendo "È una citazione a Your Name?". I due personaggi sono stati protagonisti, nell'episodio pubblicato ieri sera da VVVVid, di un bizzarro scambio di corpi a causa del potere di Silver Chariot Requiem. I due stanno quindi vivendo brutte situazioni l'uno nel corpo dell'altro, e proprio questo è un parallelo molto forte con la trama del lungometraggio di Shinkai, permettendo quindi la creazione di questa comica vignetta.

Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo sta ormai per avviarsi alla conclusione, con il trentunesimo episodio da poco mandato in onda mancano soltanto cinque episodi rimanenti per terminare la storia di Giorno Giovanna e la sua carriera da Gang Star.