Citrus, Alita e Boruto: Naruto Next Generations fra le uscite Planet Manga di novembre

Direttamente dal numero 324 del mensile Anteprima, apprendiamo le uscite targate Planet Manga (Panini Comics) che affolleranno le migliori edicole e fumetterie di tutta Italia nei mesi di ottobre e novembre 2018. Fra le più interessanti troviamo il primo numero di Citrus, il cofanetto di Alita e un nuovo romanzo di Boruto: Naruto Next Generations.

Come sempre, riportiamo innanzitutto le sinossi delle opere inedite che potremo leggere tra ottobre e novembre.

Crimson World 1 (di 4)

Autore: Seiji Kishimoto

18 ottobre – 176 pagine, brossurato – 4.50 €

UN AVVINCENTE E PSICHEDELICO MANGA DALL'AUTORE DI 666 SATAN E BLAZER DRIVE

I sentimenti nascosti sono pericolosi. E quando straripano sotto l'influsso della Luna Rossa, prendono la forma di mostri ripugnanti. Ma c'è chi dà la caccia agli incubi: l'eccentrica Ayame Akatsuki, aiutata da Youichi Douchinji, darà vita a una favola rovesciata. Una favola in cui è Cappuccetto Rosso a divorare il Lupo!

Black Torch 1 (di 5)

Autore: Tsuyashi Takaki

8 novembre – 200 pagine, brossurato – 4.50 €

COMBATTIMENTI A COLPI DI TECNICHE NINJA IN UN ACTION ESPLOSIVO CHE HA VENDUTO OLTRE 20.000 COPIE OLTRALPE

Mononoke. Creature dotate di vita eterna. Nell'istante in cui il destino di Jiro Azuma, un ragazzo in possesso di un potere speciale, incrocia quello di un mononoke altrettanto straordinario scopriamo qualcosa di incredibile: l'esistenza di un mondo in cui divampa una cruenta guerra segreta…

La promessa della rosa 1

Autore: Kano Miyasaka

8 novembre – 184 pagine, brossurato – 4.50 €

UN MISTERO SEDUCENTE NEL GIAPPONE DI INIZIO NOVECENTO

Quando si avvicina il giorno del compleanno, Iroha riceve puntualmente un mazzo di rose. Nonostante la costanza dell'ammiratore misterioso decide di rinunciare al sogno d'amore, persuasa che non riuscirà mai a sposarsi... La favola romantica che tutte le ragazze vorrebbero vivere, un intrigante racconto che profuma di rosa.

Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas

Autore: Jun Asuka

8 novembre – 176 pagine, brossurato – 4.90 €

LA VERSIONEA FUMETTI DELL'INDIMENTICABILE FILM D'ANIMAZIONE IDEATO E PRODOTTO DA TIM BURTON

Zucche dalle espressioni terrorizzanti, streghe crudeli, orribili mostri nascosti in bui anfratti e scheletri sghignazzanti popolano il paese di Halloween...Tutto questo fino al giorno in cui Jack Skeletron decide di organizzare il Natale coinvolgendo i suoi tenebrosi concittadini.

Citrus 1 (di 10)

Autore: Saburouta

Novembre – 168 pagine, bussato con sovraccoperta – 7 €

LA MAGNIFICA ATTRAZIONE DEGLI OPPOSTI

Una tipa esuberante, volitiva, alla moda, che ama divertirsi; e una più fredda, inquadrata, rigida, altera: la tipica prima della classe. Due caratteri molto diversi, due ragazze che dovranno convivere non solo a scuola, ma anche a casa, nella stessa stanza da letto… Yuzu e Mei infatti sono diventate "sorelle". Ecco la loro storia!

Yusuke Murata: la cena di un mangaka

Autore: Yozuke Murata

Novembre – 168 pagine, brossurato con sovraccoperta – 7 €

L'ARTE DELLA CUCINA SECONDO YUSUKE MURATA, IL GENIALE DISEGNATORE DI ONE-PUNCH MAN!

Avete un languorino Agognate uno spuntino sfizioso? t ora di cena e non sapete cosa cucinare? Affidatevi a Yusuke Murata! Il disegnatore di Eyeshield 21 e One-Punch Man ha realizzato per gli amanti del cibo esotico un volume unico pieno di ricette (oltre che di aneddoti personali...) apprese e perfezionate nel corso degli anni.

Shino non sa dire il suo nome

Autore: Shuzo Oshimi

Novembre – 216 pagine, brossurato con sovraccoperta – 6.50 €

UN EMOZIONANTE VOLUME AUTOCONCLUSIVO DALL'AUTORE DI HAPPINESS E I FIORI DEL MALE

Per Shino ogni giorno di scuola è una guerra. Una guerra contro la propria mente e il proprio corpo. L'evocativo autore di I fiori del male e Happiness, Shuzo Oshimi, esplora in questa nuova opera i disagi e le paure dell'adolescenza. Un viaggio nel cuore del mistero che impedisce a una ragazza di parlare come tutti gli altri.

Cofanetto Alita Panzer Edition

Autore: Yukito Kishiro

Novembre – brossurato – 75 €

TRE IMPERDIBILI ED ENORMI VOLUMI CON COFANETTO PER CATAPULTARSI NELLA SERIE CULT DI YUKITO KISHIRO

Alita è tornata! In trepidante attesa dell'uscita cinematografica a dicembre di Alita: Battle Angel di Robert Rodriguez, non perdete questa nuova e straordinaria occasione di esplorare la Città Discarica,

scommettere sul Motorball e rivivere, prima di vederle sul grande schermo, le avventure del più leggendario cyborg di sempre!

Boruto: Naruto Next Generations – Nuove Foglie nel Cielo Azzurro!

Autori: Masashi Kishimoto, Ukyu Kodachi, Mikio Ikemoto

Novembre – 218 pagine, brossutato con sovraccoperta – 12.90 €

Naruto è stato da poco eletto settimo hokage,mentre il suo primogenito Boruto, determinato a superare in abilità il padre, deve affrontare l'Accademia Ninja. Ha inizio un autentico ciclone di avventure per il giovanissimo e ambizioso protagonista e per i suoi amici ninja nel nuovo romanzo dedicato al figlio del grande Naruto Uzumaki!

Berserk Official Guide Book

Autore: Kentaro Miura

Novembre – 200 pagine, brossurato con sovraccoperta – 12 €

DAL CAPOLAVORO DI KENTARO MIURA

Siete fan di Gatsu e degli altri eroi di Berserk? Non perdete la guida che ripercorre la storia dei primi 38 volumi e vi permette di rivivere, con dell'avvento del Mondo Fantastico e degli altri archi narrativi che hanno fatto di questa serie un successo internazionale. Con un'inedita color gallery e un'intervista all'autore.

Junji Ito’s Cat Diary: You & Mu

Autore: Junji Ito

Novembre – 122 pagine, brossurato con sovraccoperta – 12 €

IL DELIRANTE DIARIO FELINO DI UN MAESTRO DELL'HORROR

Si aggirano silenziosi e furtivi. Spadroneggiano per tutta la casa. I loro occhi ti fissano nel buio. Capricciosi e imprevedibili, nessuno resiste alla loro travolgente simpatia! Nemmeno il sensei Junji Ito, che illustra gli spaventosi momenti di comicità felina della sua convivenza con due pesti domestiche: Yon e Mu!

Di seguito, infine, trovate le altre uscite targate Planet Manga di ottobre e novembre 2018.

11 ottobre

Ghost Inn- La locanda di Yuna 6 – 4.50 €

Black Clover 13 – 4.50 €

Twin Star Exocists 13 – 4.50 €

Bleach Gold 70 – 4.90/6.50 edizione Deluxe

Sky Violation 13 – 4.50 €

Kenichi 56 – 4.50 €

Takane & Hana 5 – 4.50 €

Fruits Basket 12 – 4.90 €

18 ottobre

One-Punch Man 14 – 4.50 €

I Cavalieri dello Zodiaco: Episode G Assassin 20 – 4.50 €

L’Attacco dei Giganti 25 – 4.50 €

Shin Lupin III 16 – 4.50 €

Gants Nuova Edizione 35 – 4.50 €

25 ottobre

Home, Sweet Home! 2 (di 4) – 4.50 €

Psycho-Pass 2 2 (di 5) – 4.50 €

Sankarea un amore di zombie 5 – 4.50 €

Devilsline 9 – 4.50 €

Tutti tanne te! 4 (di 5) – 4.50 €

Marmalade Boy Little 6 – 4.50 €



31 ottobre

Naruto Color 49 – 3.50 €

generico ottobre

Nana & Kaoru – 5.50 €

Battle Royal 5 – 6.50 €

Saga of Tanya the Evil 6 – 6.50 €

Unemployed Concentration Camp 3 – 6.50 €

La principessa cadavere 20 – 4.20 €

8 novembre

Platinum End 7 – 4.50 €

Boruto: Naruto Next Generations 5 – 4.50 €

15 novembre

Naruto Color 50 – 3.50 €

E voi, quali albi acquisterete?