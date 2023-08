La Città Incantata: arriva lo spettacolo teatrale e una nota idol sarà la protagonista!

La città incantata ha ricevuto recentemente uno spettacolo teatrale ma ritornerà presto nel 2024 con un cast stellare. Fino ad ora, il ruolo di Chihiro è stato diviso tra le attrici Kanna Hashimoto e Mone Kamishiraishi, che interpretano l'avventurosa bambina di 10 anni in diversi giorni.

Il prossimo anno, nel 2024, Hashimoto e Kamishiraishi continueranno a essere protagoniste, ma adesso saranno in tutto quattro donne ad avere il ruolo di Chihiro. Rina Kawaei e Momoko Fukuchi si uniranno alla produzione e sicuramente questo nome non è nuovo ai fan del j-pop.

La star Rina Kawaei è stata una delle star principali del supergruppo idol AKB48. È stata membro del gruppo dal 2012 al 2015 e durante quegli anni ha subito un attacco, assieme ad altri membri del gruppo, da un uomo armato di sega a mano nel 2014, riportando diverse ferite.

Dopo la sua partenza dal gruppo, Kawaei è passata alla recitazione televisiva e cinematografica, incluso il prestigioso ruolo dell'omicida Sakura Aoi nei film live-action Death Note: Light Up the New World e Death Note: New Generation.

La città incantata sarà il suo primo ruolo teatrale professionale. "Non mi sarei mai aspettata di essere scelta per interpretare Chihiro", dice Kawaei, che ha assistito allo spettacolo come spettatore teatrale prima del provino per il ruolo. "Sono già nervosa, ma farò del mio meglio per tenere il passo con tutti gli altri talentuosi membri dell'azienda e offrire la migliore esperienza visiva possibile!"

Questo sarà anche il primo ruolo teatrale professionale per Momoko Fukuchi, un'attrice/influencer che appare in serie televisive, spettacoli e film dal 2014. Fukuchi, la figlia dell'attore Show Aikawa e dell'attrice Kumi Aochi, dice: "Ricordo io e mio fratello maggiore, quando avevamo quattro e tre anni, tormentavamo nostra madre per portarci a vedere il film anime La città incantata il giorno dell'inaugurazione in un teatro a Shibuya, e facevamo la fila per entrare. La città incantata sembrava troppo misterioso per me, ma anche da bambina ricordo di aver sentito quanto fosse imponente quel film."