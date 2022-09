La città Incantata: il capolavoro di Miyazaki incontra Death Stranding in una fanart

La Città Incantata rappresenta sicuramente uno dei punti più alti dell’espressione artistica di Hayao Miyazaki e dello Studio Ghibli, capace ancora oggi di catturare i fan per il suo magico immaginario. Un appassionato ha quindi deciso di unire questo universo così originale, ad un’altra opera caratterizzata da un incredibile world-building.

Sebbene la storia di Chihiro non sia priva di momenti drammatici o di sconforto, i toni adottati dallo Studio Ghibli per raccontarla si avvicinano a quelli di una fiaba, cercando comunque di veicolare un messaggio positivo e di speranza. Altri sono invece i metodi narrativi usati da Hideo Kojima e da Kojima Productions per raccontare il pericoloso viaggio di Sam Porter Bridges, uomo sulle cui spalle pesa il ricongiungimento delle Città Unite d’America, in Death Stranding.

Per quanto le due opere siano profondamente diverse, l’artista ARTazi ha cercato di unirli nella simpatica, e allo stesso tempo inquietante, illustrazione riportata in calce. Chihiro indossa una tuta rosa, e il dispositivo che la connette con il BB, sostiuito da quello che sembra essere un kodama, e circondata da diversi susuwatari. Alle sue spalle, nei panni di una delle Creature Arenate dell’universo immaginato da Kojima, si trova il Senza Volto, caratterizzato da una maschera dorata.

Diteci cosa ne pensate di questo crossover tra La Città Incanta e Death Stranding nei commenti. Per finire vi lasciamo alle prime immagini dello spettacolare Ghibli Park.