La città incantata: la celebre cantante Halsey omaggia il film sul suo profilo Instagram

Se siete fan della musica pop, o più generalmente se ascoltate musica, saprete sicuramente chi è Halsey, la cantautrice statunitense classe '94 famosa per la sua hit Without Me. La ragazza, attualmente dodicesima artista più ascoltata al mondo, ha recentemente ottenuto l'ovazione dei fan anime dopo aver pubblicato una particolare foto su Instagram.

Come potete vedere in calce infatti, Halsey ha postato una magnifica fan art realizzata durante un giorno di riposo e ritraente la dolce protagonista del film La città incantata di Studio Ghibli. Il lungometraggio di Miyazaki ha ricevuto un oscar ed ha cresciuto un'intera generazione anche in America, e non è dunque una sorpresa che i fan abbiano premiato il disegno dell'artista con oltre 700.000 mi piace.

Halsey ha circa 20 milioni di follower su Instagram, e non è certo la prima cantante a citare il suo anime preferito sui social. Ricorderete a questo proposito che pochi mesi fa il rapper Snoop Dogg citò Dragon Ball Z con un bellissimo artwork di Tao Pai Pai, mentre la cantante Katy Perry condivise un post che la ritraeva con indosso i panni da eroina di My Hero Academia.

E voi cosa ne pensate? Felici di vedere citazioni di questo tipo? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!