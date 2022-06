La Città Incantata: Chihiro e Haku insieme in questa figure da 750 euro

La Città Incantata è uno dei capolavori dello Studio Ghibli più conosciuti ed apprezzati di sempre. Il genio di Hayao Miyazaki, infatti, ha contribuito alla diffusione e al progresso dell'animazione giapponese attraverso una serie di film che hanno fatto la storia di un'intera cultura.

Appena un anno fa, La Città Incantata ha spento le 20 candeline dal suo primo debutto nelle sale giapponesi, una distribuzione al cinema che collocò per parecchi anni il film ai vertici di tutte le classifiche cinematografiche nel Sol Levante. Ancora oggi la pellicola continua a stupire con svariate curiosità sul capolavoro di Miyazaki e con il florido merchandising legato ai titoli dello Studio Ghibli.

A tal proposito, UP Studio ha recentemente dedicato proprio al lungometraggio in questione uno spettacolare modellino in scala, lo stesso che potete apprezzare nella galleria di immagini allegata in calce alla notizia, alto ben 53 cm. La figure ripropone una delle scene più emblematiche tra Chihiro e Haku, quest'ultimo trasformato in un drago, con una grande cura dei particolari che però fanno lievitare il prezzo fino a 750 euro. La consegna non si farà attendere visto che diverse unità sono già pronte per la spedizione.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa statuetta che omaggia uno dei capolavori dello Studio Ghibli? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato in fondo alla pagina.