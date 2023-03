La Città Incantata: Chihiro e lo spirito del fiume in una nuova figure da 500 euro

Nel settore dell’animazione giapponese sono pochi gli studi che possono vantare la fama raggiunta dallo Studio Ghibli. Fondato nel giugno del 1985, lo studio ha consegnato all’industria dei veri capolavori, tra cui La Città Incantata, una storia delicata e profonda, alla quale è stata dedicata una nuova statua da collezione.

L’avventura della piccola Chihiro si sviluppa in più fasi, e rappresenta il complesso passaggio dall’infanzia all’età adulta. La particolarità della storia si ritrova però casualmente nel suo viaggio all’interno del mondo degli spiriti, dopo aver attraversato il cosiddetto Cancello Rosso. Intenta a salvare e liberare i suoi genitori, tramutati in dei maiali, e a superare il fiume che non le consente di abbandonare il luogo, Chihiro stringerà un legame molto forte con Haku, che si rivelerà essere proprio lo spirito del fiume.

Gli artisti di Comic Hero e di Raven hanno deciso di realizzare una figure molto speciale, ripercorrendo il momento in cui Chihiro entra nel magico portale, e la sua vicinanza col drago-spirito chiamato Kohaku. Alta 55 centimetri, la figure arriverà sul mercato nel corso del 2023, tra il terzo e il quarto trimestre, ed è già prenotabile al prezzo di 510 euro.

Per finire, ricordiamo che un fan ha realizzato un’illustrazione crossover tra La Città Incantata e Death Stranding, il gioco sviluppato da Kojima Productions di cui è stato presentato un sequel, e vi lasciamo ad alcune delle curiosità del capolavoro targato Studio Ghibli.