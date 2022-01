La Città Incantata: curiosità e retroscena sul film nell'ultimo Q&A dello Studio Ghibli

La Città Incantata viene spesso annoverato tra i migliori lungometraggi animati mai realizzati, nonché una delle produzioni dello Studio Ghibli più apprezzate. In occasione del ritorno del film, trasmesso il 7 gennaio 2022 durante il popolare programma Friday Roadshow, è stato organizzato uno speciale Q&A proprio con lo studio.

Si è trattato di uno scambio di domande e risposte, particolarmente interessanti, postate sull’account Twitter ufficiale dello Studio Ghibli. I fan naturalmente si sono sbizzarriti nel chiedere dettagli e informazioni riguardo la pellicola, e delle oltre 30 domande fatte, ne abbiamo selezionate alcune tra le più importanti e curiose.

La prima riguarda il timore provato da Kamaji nei confronti della gentile e anziana Zeniba, alla quale lo studio ha risposto con un emblematico: “Le persone che sembrano gentili sono le più spaventose quando si arrabbiano”. Successivamente è stata posta una questione piuttosto particolare, ovvero se il Senza Volto sia una divinità. Per rispondere è stato specificato che Miyazaki una volta disse: "in ognuno di noi c’è un Senza Volto". Ricollegandosi al misterioso personaggio poi lo studio ha rivelato che in fase di registrazione delle sue battute i presenti si sono molto divertiti.

Una delle domande più quotate è stata, senza molte sorprese, se Chihiro e Haku si sarebbero mai rivisti. Immaginando un seguito di quanto mostrato nella pellicola, la risposta è stata: “Haku è lo spirito del fiume che scorre vicino alla vecchia casa di Chihiro. Se mai Chihiro andasse al fiume…”. Lo Studio Ghibli non si è tuttavia limitato a rispondere alle domande dei fan, parlando anche di come siano tutti rimasti strabiliati di fronte alle interpretazioni di Mari Natsuki, doppiatrice di Yubaba e Zeniba.

Vi lasciamo infine alle toccanti parole dette dal maestro Miyazaki riguardo La Città Incantata.