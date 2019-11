La città incantata e Death Stranding si uniscono in una fan art da 10 e lode

La città incantata, il grande classico di Studio Ghibli, è una di quelle pellicole a cui sembra che nemmeno il Premio Oscar riesca a rendere giustizia. Il capolavoro di Hayao Miyazaki del resto si è rivelato innovativo sotto diversi aspetti, esattamente come per il mondo videoludico lo è stato il Death Stranding di Hideo Kojima.

Certo, si potrebbe opinare che i due prodotti siano stati accolti in maniera molto differente, ma in nessun modo questo può cancellare l'innegabile impatto che entrambi abbiano avuto nelle rispettive industrie. La città incantata (o Spirited Away, se preferite) è ancora oggi il film di animazione giapponese più proficuo al mondo, con circa 365 milioni di dollari incassati dalla sua prima proiezione. Death Stranding l'altro canto è stato il tentativo di creare qualcosa di nuovo da parte di Kojima, in maniera simile a quanto fatto con Metal Gear nel 1987.

Un utente ha quindi deciso di unire questi due mondi, inserendo la giovane Chihiro e il Senza-Volto nel mondo del videogioco. Vestita come Sam Porter Bridges, la ragazza è visibile in primo piano con il topo Bo a sostituzione del BB di Sam. La fan art ha raccolto la bellezza di 7000 upvote.

E voi cosa ne pensate? Vi piace? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che recentemente è stata pubblicata un'edizione speciale de La città incantata e che il gioco di Kojima presenta, tra gli altri, il cameo del famosissimo Junji Ito.