La Città Incantata: diamo un primo sguardo allo spettacolo teatrale!

Lo Studio Ghibli si sta preparando per un altro debutto da protagonista. All'inizio di quest'anno, la società ha guadagnato l'attenzione del mondo quando il regista Hayao Miyazaki ha portato alla luce il suo ultimo film, Il ragazzo e l'airone, ma è in arrivo uno spettacolo teatrale de La Città Incantata.

La squadra dietro lo spettacolo teatrale di La città incantata è tornata in azione e sta conquistando il Regno Unito. Dopotutto, l'adattamento di successo è previsto per salire sul palco del West End di Londra tra non molto. Toho Co sta collaborando con PW Productions a livello internazionale e il regista John Caird supervisionerà lo spettacolo mozzafiato.

Attualmente, Spirited Away sta ancora lavorando dietro le quinte al suo debutto globale, ma il West End si sta preparando per la vendita dei biglietti. Lo spettacolo avrà luogo al London Coliseum se ti trovi in ​​città quando Spirited Away farà il suo lancio nel West End. Le prevendite dei biglietti inizieranno il 5 settembre in Inghilterra, quindi è meglio che gli utenti interessati tengano d'occhio lo spettacolo.

Dopotutto, Spirited Away è una produzione pluripremiata in Giappone e, si spera, questo lancio nel West End non sarà diverso. Naturalmente, questa non è la prima volta che lo Studio Ghibli domina il West End. Il centro teatrale ha attirato l'attenzione per il lavoro di Miyazaki l'anno scorso quando Il mio vicino Totoro è salito sul palco. L'adattamento di successo ha registrato spettacoli esauriti ogni settimana e il suo team di produzione ha vinto alcuni Olivier Awards per il loro lavoro impressionante.

Alla rappresentazione teatrale de La Città Incantata una ex idol sarà Chihiro, la piccola bambina protagonista dell'opera di Miyazaki.