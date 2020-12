La città incantata: Ghibli aggiorna l'incasso totale del film, staccato Demon Slayer

Poche ore fa, il distributore di film TOHO ha aggiornato i dati del box office di tre pellicole di Studio Ghibli, tra cui La città incantata. Il film dello studio di Hayao Miyazaki è passato da un totale parziale di 30,8 miliardi di yen (circa €244,4 milioni) a un totale definitivo di 31,68 miliardi (circa €251,4 milioni), staccando così Demon Slayer: Infinity Train.

L'aggiornamento tiene conto degli incassi registrati durante il revival estivo dell'anno corrente, durante il quale le pellicole di Studio Ghibli hanno incassato un totale complessivo di 2,62 miliardi di yen. Per qualche ragione gli introiti di quest'ultima serie di proiezioni non erano stati ancora ufficializzati, ma a quanto pare TOHO ha finalmente risolto il problema.

Demon Slayer: Infinity Train dovrà, quindi, aspettare ancora un po' prima di festeggiare il record. La pellicola ha incassato circa 1,4 miliardi la scorsa settimana, di cui quasi 930 milioni solo tra sabato e domenica, ed è ora chiamata a ottenere la stessa cifra anche nel corso della settimana corrente. Il gap infatti è passato da 600 milioni a 1,48 miliardi, proprio a causa degli 880 milioni aggiunti poche ore fa.

La pellicola di Ufotable, comunque, ha ottenuto in due mesi la stessa cifra raccolta dal capolavoro di Studio Ghibli in diciotto anni, dunque l'ottenimento del record è solo posticipato di qualche altro giorno. Lo studio di animazione rivelerà nuovi dettagli il prossimo lunedì, come da programma.