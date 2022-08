La Città Incantata: Haku e Chihiro nell'ultima figure di Chikara Collectibles

La Città Incantata è uno dei migliori capolavori dello Studio Ghibli, un vero e proprio gioiellino che per anni ha dominato le classifiche al box office in Giappone. Ancora oggi la pellicola viene omaggiata con brillanti manifestazioni di creatività e con l'uscita di merchandising inedito.

La Città Incantata è un film che prende in prestito mitologia e folklore, segno del grande talento di Hayao Miyazaki di massimizzare le risorse a sua disposizione per arricchire di fascino le proprie opere. A tal proposito, recentemente Lucky Red ha avviato un'iniziativa per riportare al cinema alcuni dei capolavori dello Studio Ghibli e, attualmente, sta proseguendo la programmazione con Porco Rosso.

Ad ogni modo, parlando di merchandising, negli ultimi giorni Chikara Collectibles Studio ha presentato il suo ultimo modellino in scala, allegato in calce alla notizia, dedicato proprio a 'La Città Incantata'. L'azienda ha infatti realizzato delle riproduzioni di Chihiro, Haku e di quest'ultimo trasformato in drago. Il tutto è preordinabile attraverso un acconto di 100 euro a cui vanno ad aggiungersi ulteriori 225 euro al momento della spedizione prevista durante il primo trimestre del 2023.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa nuova figure di Chikara Collectibles, vi piace? Fatecelo sapere, come al solito, con un commento qua sotto.