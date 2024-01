La città incantata, Miyazaki ha appena rivelato la reale identità del Senza Volto

In quasi 60 anni di carriera, tra serie, manga e lungometraggi, poche opere di Hayao Miyazaki sono entrate nell'immaginario collettivo come La città incantata. L'ottavo film del maestro è forse il più amato tra quelli che ha realizzato, anche grazie alla presenza di personaggi come il Senza Volto, di cui il regista ha appena scardinato l'enigma.

In un tweet pubblicato il 5 gennaio da Kinro Roadshow, un programma speciale trasmesso su Nippon Television in cui si esplorano i segreti dietro le grandi produzioni cinematografiche e televisive nazionali, è stata riportata una dichiarazione dello stesso Miyazaki sull'iconico personaggio, del quale ha rivelato il significato, e le motivazioni che hanno portato il maestro a codificare tale figura con l'aspetto spettrale che tutti noi conosciamo. Come dichiarato dal cineasta a riguardo “esistono molti Senza-Faccia nel mondo. Per me equivalgono a coloro che desiderano attaccarsi a qualcosa o a qualcuno, proprio perché non hanno una concezione reale di sé stessi”. “Il Senza Volto” prosegue il regista “è quindi un essere che non ha un senso del Sé, e che acquisisce forma ed identità a seconda di coloro che di volta in volta incontra”.

Queste dichiarazioni, che gettano luce a distanza di 23 anni sulla reale identità dell'essere spirituale, potrebbero sembrare sì rivelatrici e drastiche per come hanno decodificato un enigma su cui molti spettatori si sono interrogati nel tempo, ma al tempo stesso appaiono assolutamente coerenti agli occhi di chi ha prestato attenzione al ruolo del personaggio all'interno del racconto, e in particolare alle istanze simboliche che la sua corporeità evanescente metteva in scena. Come abbiamo visto nella nostra ricognizione sui villain dalle fisicità più inquietanti degli anime, il Senza Volto comunica allo spettatore un senso di disagio proprio perché è intrinsecamente vacuo, come se al suo interno non ci fosse spazio per la vitalità né tanto meno per una mera parvenza di umanità, quasi potesse risucchiare l'anima di chi guarda al solo accenno di un movimento. Ed è a questa impossibilità dello spirito di riflettere un'identità precisa che il maestro lega le invettive polemiche del film, che acquisiscono significato anche a livello tematico.

Considerato il retroterra culturale di derivazione socialista di Miyazaki, il quale si è formato nel periodo delle grandi proteste giovanili, la propensione del maestro a suggerire delle istanze politiche attraverso le figure che disegna è un tratto distintivo della sua poetica - risalente addirittura ai tempi de La grande avventura del piccolo Principe Valiant (al quale aveva preso parte nel '68 nelle vesti di key-animator) – per cui il Senza Volto è sempre stato equiparabile ad un veicolo tematico. E nel caso specifico, ciò che ha spinto Miyazaki a configurare il personaggio con questa fisicità così apertamente spettrale, da cui non emerge un senso preciso del Sé, è stata proprio la rabbia nei confronti dei processi di omologazione a cui la società giapponese sottopone sistematicamente i suoi cittadini.

Se un'opera come Zom 100: Bucket List of the Dead è una finestra sui problemi del Giappone proprio perché ragiona sulla condizione disumana del salaryman nipponico, lo stesso discorso vale per La città incantata, dove il Senza Volto, in quanto espressione di un cittadino svuotato di vitalità e di un'integrità identitaria, si configura come il compagno ideale di Chihiro, cioè di una ragazza dall'identità-in-trasformazione proprio perché inquadrata nel pieno dei suoi processi di maturazione/crescita. Ed è nell'incontro con la giovane eroina, l'unica che può permettergli di essere sé stesso senza acquisire la solita “maschera” fittizia da indossare in società, che il Senza Volto si trasfigura da “villain” in personaggio positivo. A testimonianza di come, anche in faccia ad una società omologante, sia possibile innervarsi di istanze soggettive, se si ha la forza di perseguire delle decisioni indipendenti, al di là di qualsiasi liturgia o imposizione societaria.