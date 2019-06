La città incantata è finalmente pronta ad approdare anche nella sale cinesi

La città incantata (Spirited Away) è indubbiamente uno dei più importanti capolavori dello Studio Ghibli, eppure non ha mai potuto veder la luce nelle sale cinematografiche della Cina, lì dove le stringenti regolamentazioni in termini di censura rendono impossibile usufruire di molti prodotti.

Ebbene, proprio in queste ultime ore, è stato ufficialmente annunciato che la pellicola giungerà sui grandi schermi cinesi entro la fine dell'anno, una notizia che ha saputo fare la gioia di moltissimi spettatori. Andando più nel dettaglio, Anime News Network ha affermato che il governo cinese - dopo una lunga analisi dell'opera - ha infine acconsentito alla sua pubblicazione , ora attesa per il 21 giugno 2019.

La città incantata è un'opera che narra le vicende di una giovane ragazza ritrovatasi in un magico mondo incantato e costretta a lavorare giorno e notte per poter salvare i suoi genitori, trasformatisi in maiali a causa di un oscuro sortilegio. Il film ha saputo riscuotere enormi consensi sia da parte della critica specializzata che dal pubblico, con enormi risultati in termini di vendite sia al botteghino che tramite home video che gli hanno addirittura permesso di vincere l'Academy Award come miglior film nel 2003. L'opera è stata talmente apprezzata da essere divenuta la pellicola più di successo nella storia del Giappone, riuscendo infatti a ottenere 275 milioni di dollari nel solo territorio nipponico e superando così opere quali Titanic e Your Name.

Le tante opere dello Studio Ghibli sono sempre stati enormemente amate dalla popolazione cinese, al punto tale che molti hanno optato per la pirateria pur di poter visionare le opere di questa famosa società. Nel corso di questi ultimi anni, però, le tensioni tra Cina e Giappone sono andate ammorbidendosi e ciò a permesso un proliferale d'opere - animate e non - che stanno sbarcando sul suolo cinese. Non per niente, proprio lo scorso dicembre è stata la volta de Il mio vicino Totoro, giunto nelle sale cinesi e rivelatosi capace di stregare gli spettatori.