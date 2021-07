La Città Incantata: Studio Ghibli celebra i 20 anni dell'iconico film con un poster

La Città Incantata è una delle pellicole più riconoscibili e importanti dell'animazione giapponese. Avendo ottenuto anche un Oscar come miglior film d’animazione nel 2003, la storia della piccola Sen ha conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo, e per celebrare il suo 20esimo anniversario lo Studio Ghibli ha realizzato un poster speciale.

il 20 luglio del 2001 usciva nelle sale giapponesi un’opera che avrebbe segnato profondamente il settore dell’animazione, e il quale avrebbe contribuito a definire meglio l’identità dello Studio Ghibli nel panorama mondiale. Ad oggi lo studio continua a sperimentare, basti pensare alla pellicola Earwig e la Strega, realizzata totalmente attraverso l’uso della CG.

Mentre molti degli appassionati attendono con grandi aspettative informazioni riguardo il nuovo progetto, supervisionato dal maestro Hayao Miyazaki, la pagina Twitter ufficiale dello Studio ha diffuso lo splendido poster celebrativo, e una simpatica illustrazione di Yubaba, che potete vedere nel post in calce.

L’immagine ritrae Sen e Kohaku, lo Spirito del Fiume che le salvò la vita, e Senza Volto che forma i numeri 2 e 0 per chiudere la cornice attorno alla protagonista e al drago. Cosa ne pensate di questo omaggio? Ditecelo nei commenti qui sotto.

Ricordiamo che John Caird è impegnato in un adattamento teatrale de La Città Incatata, e vi lasciamo all'aggiornamento degli incassi del film, considerato il record battuto da Demon Slayer: Infinity Train.