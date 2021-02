La città incantata, ufficiale: il maestro John Caird al lavoro su un adattamento teatrale

Hayao Miyazaki, fondatore di Studio Ghibli, ha approvato per la prima volta un adattamento teatrale de La città incantata, dopo aver discusso privatamente con il leggendario John Caird, regista teatrale britannico di fama mondiale. Il direttore inglese ha già iniziato a lavorare sull'adattamento, e la prima è fissata per febbraio 2022.

L'annuncio è arrivato poche ore fa, ma a quanto pare l'accordo risale a fine 2020. Lo premiere dello spettacolo è a Tokyo, e successivamente la troupe si sposterà a Osaka (aprile), Fukoka (maggio), Sapporo (giugno) e Nagoya (luglio), ultima città in cui si svolgerà lo spettacolo. In basso potete dare un'occhiata alla locandina ufficiale.

John Caird è principalmente conosciuto per l'adattamento di Les Misérables, e nel corso della sua carriera ha vinto due Tony Awards alla miglior regia, due Laurence Olivier Award e il Drama Desk Award nel 2016. È anche direttore associato della Royal Shakespeare Company. "Mi ritrovo molto nei temi trattati nei film di Miyazaki", ha dichiarato il regista, "Ho già speso tantissime ore nell'adattamento de La città incantata, e non vedo l'ora di spendere altre migliaia per raggiungere un risultato perfetto".

La città incantata è uno dei film anime più importanti di sempre, se non il più importante. Si tratta anche dell'unica pellicola animata giapponese premiata agli Academy Awards, dove ha vinto l'Oscar per il miglior film d'animazione. Le aspettative per l'adattamento di John Caird sono sicuramente molto elevate.