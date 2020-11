La città incantata: in vendita la splendida riproduzione in scala dei bagni di Yubaba

Lo store online di Donguri Kyowakoku, il negozio giapponese affiliato a Studio Ghibli, ha recentemente proposto un nuovo pezzo da collezione che farà indubbiamente gola ai fan de La città incantata. Il prodotto non è altro che un puzzle 3-D in legno, che una volta assemblato mostra una perfetta riproduzione dei bagni di Yababa.

Il kit è estremamente dettagliato e non richiede l'utilizzo di forbici, colla o altri strumenti per essere assemblato. Donguri Kyowakoku l'ha presentato come parte integrante del set dedicato a La città incantata, e nelle foto visibili in calce potete notare quanto il prodotto sia stato curato nei minimi dettagli. Tra i particolari è possibile notare delle riproduzioni di Chihiro e del Senza-Volto, ed è stata confermata la possibilità di accendere e spegnere dei LED per creare un effetto notturno.

In calce potete anche accedere al link per dare un'occhiata al sito ufficiale, in cui è confermato il prezzo standard di 15.000 yen (122 euro circa) più spese di spedizione. Il modellino è alto 20,7 centimetri e largo 30,3 cm, tenendo in considerazione anche il ponte.

E voi cosa ne pensate? Vi piace? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto approfittiamo dell'occasione per ricordarvi ancora una volta che Earwig e la strega, il nuovo film di Studio Ghibli, debutterà entro la fine del 2020.