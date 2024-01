City Hunter: Angel Dust arriva nei cinema italiani: il poster in esclusiva per Everyeye!

Tra le opere che hanno segnato l'industria giapponese è impossibile non citare City Hunter, il manga shonen di Tsukasa Hojo che racconta la storia del 'dongiovanni' Ryo Saeba. A distanza di oltre 35 anni dal debutto sul piccolo schermo, City Hunter sta per arrivare nei cinema italiani e lo fa con un poster in esclusiva per Everyeye.it!

Dalla matita del sensei Hojo - già autore dell'iconico Occhi di Gatto -, con il suo perfetto mix tra azione e commedia City Hunter è un cult del medium. Per celebrare il 35° anniversario dal debutto dell'anime di City Hunter, nel settembre del 2023 lo studio Sunrise ha portato nei cinema nipponici il capitolo finale della storia di Ryo Saeba. A distanza di qualche mese dalla premiere in patria, City Hunter the Movie: Angel Dust arriva anche in Italia.

Tra gag e missioni pericolose svolte nella Tokyo notturna, Ryo Saeba dovrà cimentarsi in un'ultima missione. Ancora al fianco della partner Kaori Makimura, in questa pellicola che esplorerà il suo passato Ryo verrà incaricato di indagare sulla Zoltic, un'azienda biotecnologica che produce un siero che trasforma i soldati in superumani.

A occuparsi della distribuzione nei cinema italiani di City Hunter the Movie: Angel Dust è Anime Factory in collaborazione con Plaion Pictures Italia. Nel poster italiano di City Hunter: the Movie Angel Dust in esclusiva per Everyeye.it Ryo corre verso l'ultima battaglia contro il nemico più forte. Il film anime di City Hunter arriverà nei cinema italiani il 19,20 e 21 febbraio 2024.